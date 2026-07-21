Pao mi je kamen sa srca! Anastasija i Bora dobili zeleno svetlo od njene porodice, ona otkrila kakve planove imaju za budućnost! (VIDEO)

Anastasija doživela olakšanje nakon razgovora sa porodicom.

Bivša učesnica Elite 9 Anastasija Brčić progovorila je o pomirenju sa Borom Santanom. Ovom prilikom je otkrila da se čula da svojom porodicom i da je konačno dobila zeleno svetlo za vezu sa Borom.

- Energija mi se vraća, vraćam se sebi. Bora i ja smo popričali o svemu. Porodica mi je bila zgrožena, mama je smršala od nerviranja. Imaju razumevanja, sve prepisuju tom prostoru. Nisu ni mene videli u tom izdanju. Oprostili su Bori sve što se desilo. Prvo je moj otac razgovaro sa njegovim bratom, onda tatom, a onda sa njim. Najveći stres mi je bilo šta će roditelji reci, pao mi je teret sa srca. Imamo zeleno svetlo da budemo zajedno.

Ima utisak da se ponovo upoznaje sa Borom.

- Upoznala sam njegovu porodicu, drugačija je energija. Kao da se upoznajemo ispočetka. Kao da sada počinjemo da uživamo. Ja moram prvo otići kod svojih na mesec dana, a onda ćemo videti.

Svesna je zašto njene drugarice nisu podržavale vezu sa Borom.

- Naša veza je bila mnogo toksična, pa imam i raumevanje za porodicu i prijatelje. Da je moja prijateljica bila u sličnoj situaciji isto bih reagovala i bila protiv te veze.

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Autor: A.Anđić