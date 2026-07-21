AKTUELNO

Domaći

Kakav presedan u studiju: Mustafa poleteo Dači u zagrljaj, a evo koje još porodice su morale da mu pruže ruku! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Voditelj Darko Tanasijević i voditeljka Ivana Šopić ove noći bili su na ostrvu s porodicama prilikom čega su dočekali Daču Virijevića koji je zauzeo 14. mesto u superfinalnoj noći.

Daču Virijevića je u studiju dočekao otac Brazilac prilikom čega mu je Dača poleteo u zagrljaj, a odmah mu je prišao i Mustafa Durdžić koji je morao da ga zagrli.

- Srki, da li si ponosan na sina? - upitao je Darko.

pročitajte još

NOVI PRESEK U SUPERFINALU ELITE 9! Dača Virijević završio takmičenje i zauzeo 14. mesto! (VIDEO)

- Naravno - rekao je Brazilac.

- Stanija, Brazilac je spremio G klasu za Staniju - rekao je Darko.

Foto: TV Pink Printscreen

- Mi nikoga ne kopiramo - rekao je Brazilac.

- Dačo, ko nije zaslužio da bude tamo? - upitala je Ivana.

- Nisu zaslužili Asmin, Maja i Anita - rekao je Dača.

pročitajte još

Leteće tužbe kao konfete! Uroš Stanić uživa jer je ostavio iza sebe rijaliti neprijatelje, pa istakao da će se sa pojedinima videti na SUDU! (VIDEO)

- Pošto si prethodnih dana bio baš rečit, tužio te pevač za sve - rekla je Tamara.

- Možeš da dođeš u Belu kuću da rešavamo sve, ja van rijalitija ne pričam o tome - rekao je Dača.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja moram da zagrlim Daču, bio je najbolji prijatelj mom sinu - rekao je Mustafa.

pročitajte još

Šišti poput ekspres lonca! Vezaću mu uši na mašnu: Terza besan kao ris na Milicu Veličković i njenog druga, odlučio da je sutra pozove, a onda i TUŽI!

- Dača je bio jedina prava podrška Staniji - rekla je Stanijina majka.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.P.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Domaći

Luka mesecima najavljivao suočavanje s Brazilcem, a sad manji od makovog zrna: Tvoj sin me upropastio! (VIDEO)

Zadruga

Da li ste poneli vrelu vodu da ošurite Maju? Uroš zapušio usta Durdžićima, pa najavio okršaj na sudu! (VIDEO)

Domaći

Grkljan ću ti iščupati, mrš od moje ćerke: Slavica Delić hoće da spasi ćerku od Bebice kako zna i ume, zeta izvređala kao nikad do sada! (VIDEO)

Zadruga

Mahni mami, ti si za sve kriv: Sofija provocira Uroša za sve pare, on otvorio konkurs za njenog novog finansijera! (VIDEO)

Zadruga

Vreme je da sazna ko mu je radio iza leđa: Đedović napušta Elitu! (VIDEO)

Domaći

Nema ultimatuma, Teodora nije mala: Bebicu ne zanimaju Slavičine ucene, odmah razvezao jezik! (VIDEO)