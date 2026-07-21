Kakav presedan u studiju: Mustafa poleteo Dači u zagrljaj, a evo koje još porodice su morale da mu pruže ruku! (VIDEO)

Voditelj Darko Tanasijević i voditeljka Ivana Šopić ove noći bili su na ostrvu s porodicama prilikom čega su dočekali Daču Virijevića koji je zauzeo 14. mesto u superfinalnoj noći.
Daču Virijevića je u studiju dočekao otac Brazilac prilikom čega mu je Dača poleteo u zagrljaj, a odmah mu je prišao i Mustafa Durdžić koji je morao da ga zagrli.
- Srki, da li si ponosan na sina? - upitao je Darko.
- Naravno - rekao je Brazilac.
- Stanija, Brazilac je spremio G klasu za Staniju - rekao je Darko.
- Mi nikoga ne kopiramo - rekao je Brazilac.
- Dačo, ko nije zaslužio da bude tamo? - upitala je Ivana.
- Nisu zaslužili Asmin, Maja i Anita - rekao je Dača.
- Pošto si prethodnih dana bio baš rečit, tužio te pevač za sve - rekla je Tamara.
- Možeš da dođeš u Belu kuću da rešavamo sve, ja van rijalitija ne pričam o tome - rekao je Dača.
- Ja moram da zagrlim Daču, bio je najbolji prijatelj mom sinu - rekao je Mustafa.
- Dača je bio jedina prava podrška Staniji - rekla je Stanijina majka.
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Autor: N.P.