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Neka se mane mene i naše ćerke! Hana ima žestoku poruku za Situ Ahmić, pa se ponovo zahvalila za svoj večerašnji stajling: Divna haljina i divna Stanija! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Hana nije štedela reči na račun Site.

Hana Duvnjak zauzela je 15. mesto u superfinalu Elite 9. Ovom prilikom je odmah progovorila za Pink.rs ne skrivajući želju da njen verenik Nerio Ružanji pobedi.

Foto: Pink.rs

- Pokazala sam svoje najgore strane. Promenila bih rpvo svađe sa Neriom. Najveća prekretnica je možda bio Fifi, nisam prebolela to. Nismo imali vremena da to razložimo i to je kiptilo u meni. Dok je Nerio okej i ja sam okej. Možemo da pređemo preko svega.

Otkrila gde će se preseliti ona i Nerio sa ćerkom.

- Ja ću se složiti sa Neriom da idemo u Split, samo da nije Dubrovnik.

Ovim rečima bi se obratila Siti Ahmić, Neriovoj majci.

Foto: Pink.rs

- Poručila bih joj da se mane moje i Neriove ćerke, a sa sinom može da ima odnos kakav želi. Aneli je kao svaka tetka trebala da bude uz nećaka. Kad zna istinu ranije bih ćutala.

Prezahvalna je Staniji Dobrojević koja joj je poklonila haljinu za superfinale.

- Divna je haljina, divna je Stanija. Zahvalna sam joj inače ne bih imala šta da obučem. Potrebna mi je psihička pomoć za moje samopouzdanje. Meni je usđano u glavu da sam ružna i odvratna.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: A.Anđić

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