Cela porodica je blam! Uroš patosirao Durdžiće, pa stao u zaštitu Milice Veličković svim srcem: Terza treba da tuži sam sebe! (VIDEO)

Nikome ništa nije oprostio, a ni ne planira.
Uroš Stanić zauzeo je 15. mesto u superfinalu Elite 9. On je za Pink.rs odmah progovorio vidno zadovoljan svojim plasmanom, a onda je krenuo da rešeta bivše cimere sa kojima je delio prostor deset meseci.
- Ja sam prezadovoljan, gledaoci su nagradili moju hrabrost.
Brutalnim rečima ponovo je prokomentarisao porodicu Durdžić na čelu sa Asminom.
- Cela porodica je blam zajedno sa svojom decom. Oni su vaspitali Asmina, a on je montrum i zlo.
Primetio je ko se najviše iznervirao zbog njegovog plasmana.
- Sofiju i Terzu, vidim da su jako poludeli, posebno Tetovka, ali ovo je njen kraj. Rešio sam je ove sezone kao i Terzu.
Žestoko je udario na Terzu nakon njegove izjave da će tužiti Milicu Veličković.
- On treba da tuži sam sebe. Njega dete ne zanima. Umesto da se bori za dete borio se za k*rvu. Milici ne može da prismrdi.
Nije poštedeo ni Milenu Kačavendu.
- Totalni fijasko i debakl. Žena na poziv, kombinacija. Ona je zgazila sama sebe, ne može nikoga da zgazi.
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Autor: A.Anđić