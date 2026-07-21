Teodora na ivici suza zbog sukoba njene porodice sa Bebicom.
Teodora Delić zauzela je 13. mesto u superfinalu Elite 9. Ovom prilikom se osvrnula na ostale takmičare koji su ostali da se bore za neko više mesto, a onda je progovorila o sukobu njenih roditelja sa njenim dečkom Nenadom Macanovićem Bebicom.
- Trebala sam da ispratim Maju i Asmina jer nikad nisam bila montrum kao oni, ali dobro, zadovoljna sam svojim plasmanom.
Prokomentarisala je reči njene majke da če uraditi sve da strpa Bebicu u zatvor.
- Tek sam sad svesna kako je to jezivo izgledalo. Moja majka je borbena žena i znam koliko joj je teško padala što je gledala. Moja majka je povređena majka, kao i svaka majka. Ja ću morati da nosim krst jer sam ja to oprostila.
- Nisam se ispričala, zatekla si me. Biću sa mojima naravno, ali imamo obaveze ovde.
Na pitanje da li će praviti svadbu kratko je odgovorila.
- Ne planiram još ništa, moram sa svima da se ispričam. Ja ću sigurno putovati i ići ću svuda, da li će on ići ili ne videćemo.
Iako je sa Filipom prevarila svog verenika, nije imala lepe reči za njega.
- Mislila sam da je bio jedan hrabar momak, a posle mi je pokazao da apsolutno nije. Posledica mog i Nenadovog odnosa jeste Filip. Aneli i on su klasična kombinacija.
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Autor: A.Anđić