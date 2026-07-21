Ona je povređena majka, a ja ću svoj krst nositi! Teodora pokušavala da spusti tenzije između Bebice i njene porodice, pa progovorila o Đukiću: Mislila sam da je hrabar! (VIDEO)

Teodora na ivici suza zbog sukoba njene porodice sa Bebicom.

Teodora Delić zauzela je 13. mesto u superfinalu Elite 9. Ovom prilikom se osvrnula na ostale takmičare koji su ostali da se bore za neko više mesto, a onda je progovorila o sukobu njenih roditelja sa njenim dečkom Nenadom Macanovićem Bebicom.

- Trebala sam da ispratim Maju i Asmina jer nikad nisam bila montrum kao oni, ali dobro, zadovoljna sam svojim plasmanom.

Prokomentarisala je reči njene majke da če uraditi sve da strpa Bebicu u zatvor.

- Tek sam sad svesna kako je to jezivo izgledalo. Moja majka je borbena žena i znam koliko joj je teško padala što je gledala. Moja majka je povređena majka, kao i svaka majka. Ja ću morati da nosim krst jer sam ja to oprostila.

- Nisam se ispričala, zatekla si me. Biću sa mojima naravno, ali imamo obaveze ovde.

Na pitanje da li će praviti svadbu kratko je odgovorila.

- Ne planiram još ništa, moram sa svima da se ispričam. Ja ću sigurno putovati i ići ću svuda, da li će on ići ili ne videćemo.

Iako je sa Filipom prevarila svog verenika, nije imala lepe reči za njega.

- Mislila sam da je bio jedan hrabar momak, a posle mi je pokazao da apsolutno nije. Posledica mog i Nenadovog odnosa jeste Filip. Aneli i on su klasična kombinacija.

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Autor: A.Anđić