Marko Janjušević Janjuš zauzeo je 9. mesto u velikom superfinalu! (VIDEO)

Voditelj Milan Milošević i voditeljka Ana Radulović ove noći bili su sa takmičarima na Rajskom ostrvu i pričali o dešavanjima mesecima iza nas.
Kako je napravljen novi presek u spektakularnom superfinalu, došlo je vreme i da voditelji saopšte ko je zauzeo 9. mesto i izgubio u trci za glavnu nagradu od 100.000 evra.
- Janjuše, ti si ugrožen - rekla je Ana.
- Glupo bi bilo da posle toliko vremena kažem da ne verujem da mogu još, ali Bože moj - rekao je Janjuš.
- Filip Đukić je takođe ugrožen - rekla je Ana.
- Šta da se radi, kako god bude - rekao je Filip.
- Matora i Kačavenda su takođe ugroženi - rekla je Ana.
- Matora može da sedne - rekao je Milan.
- Bravo kepava - rekao je Ivan.
- Filip takođe ostaje da se takmiči. Aneli, ko ostaje? - rekao je Milan.
- Kačavenda - rekla je Aneli.
- Janjuš napušta Elitu - rekao je Milan.
- Tako je, sezona ženomrzaca, ajde kući - rekla je Kačavenda.
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Autor: N.P.