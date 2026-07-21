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Marko Janjušević Janjuš zauzeo je 9. mesto u velikom superfinalu! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Voditelj Milan Milošević i voditeljka Ana Radulović ove noći bili su sa takmičarima na Rajskom ostrvu i pričali o dešavanjima mesecima iza nas.

Kako je napravljen novi presek u spektakularnom superfinalu, došlo je vreme i da voditelji saopšte ko je zauzeo 9. mesto i izgubio u trci za glavnu nagradu od 100.000 evra.

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- Janjuše, ti si ugrožen - rekla je Ana.

- Glupo bi bilo da posle toliko vremena kažem da ne verujem da mogu još, ali Bože moj - rekao je Janjuš.

Foto: TV Pink Printscreen

- Filip Đukić je takođe ugrožen - rekla je Ana.

- Šta da se radi, kako god bude - rekao je Filip.

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- Matora i Kačavenda su takođe ugroženi - rekla je Ana.

- Matora može da sedne - rekao je Milan.

Foto: TV Pink Printscreen

- Bravo kepava - rekao je Ivan.

- Filip takođe ostaje da se takmiči. Aneli, ko ostaje? - rekao je Milan.

- Kačavenda - rekla je Aneli.

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- Janjuš napušta Elitu - rekao je Milan.

- Tako je, sezona ženomrzaca, ajde kući - rekla je Kačavenda.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.P.

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