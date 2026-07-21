Nerio Ružanji zauzeo je 12. mesto u Eliti! (VIDEO)

Voditelj Milan Milošević i voditeljka Ana Radulović ove noći bili su sa takmičarima na Rajskom ostrvu i pričali o dešavanjima mesecima iza nas.

Kako je napravljen novi presek u spektakularnom superfinalu, došlo je vreme i da voditelji saopšte ko je zauzeo 12. mesto i izgubio u trci za glavnu nagradu od 100.000 evra.

- Neka ustanu Maja i Stanija - rekao je Milan.

- Takođe nek ustanu i Asmin i Nerio - rekla je Ana.

- Neočekivano - rekao je Asmin.

- Asmin može i dalje da se bori, kao i Stanija - rekao je Milan.

- 12. mesto zauzeo je Nerio Ružanji - rekla je Ana.

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Autor: N.P.