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Kada sam Jaška ispratila, to je bila moja pobeda: Kačavenda prezadovoljna svojim plasmanom, otkrila ko je njen favorit! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Nakon deset meseci borbe, emocija, suza, smeha, ljubavi, sukoba i brojnih preokreta, dvadeset finalista krenulo je u poslednju bitku za titulu pobednika, a svaki naredni presek glasova odlučuje ko nastavlja put ka tronu, a ko završava svoje rijaliti putovanje.

Tokom svog boravka u Beloj kući, Milena Kačavenda bila je jedna od učesnica koja je od samog početka privlačila veliku pažnju. Prepoznatljiva po svom direktnom stavu, britkom jeziku i spremnosti da u svakom trenutku iznese svoje mišljenje, često je bila deo najzapaženijih dešavanja u "Eliti 9".

Kačavenda je u velikoj završnici devete sezone osvojila 7. mesto, čime je završila svoju borbu za titulu pobednika i plasman među najbolje rangirane finaliste.

Foto: TV Pink Printscreen

- Bilo je žestoko, velika borba. Mislim da sam zaista dobra, kad sve pogledam iza sebe. Na ostvrvu gde su superfinalisti je sad velika borba. Ova noć je potpuna neizvesnost. Kad sam Jaška ispratila, to je bila moja pobeda - rekla je Kačavenda.

- Kakva su sada očekivanja za stolom na Rajskom ostrvu? - upitala je Dušica.

- Imam veliku želju da moji glasači ne odustaju i da glasaju za Filipa Đukića. Nemojte da prestajete, glasajte samo jako do pobede - rekla je Kačavenda.

Foto: TV Pink Printscreen

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: S.Z.

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