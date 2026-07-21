ASMIN DURDŽIĆ SE OPROSTIO OD BORBE ZA TRON! U SUPERFINALU ELITE 9 zauzeo 5. mesto! (VIDEO)

Nakon deset meseci borbe, emocija, suza, smeha, ljubavi, sukoba i brojnih preokreta, dvadeset finalista krenulo je u poslednju bitku za titulu pobednika, a svaki naredni presek glasova odlučuje ko nastavlja put ka tronu, a ko završava svoje rijaliti putovanje.

Velika završnica "Elite 9" donela je još jedan emotivan trenutak, a nakon odluke publike saznali smo i ime finaliste koji je završio svoje takmičenje pred sam kraj borbe za pobednički pehar. Svoje mesto među najboljima zauzeo je Asmin Durdžić, koji je osvojio 5. mesto.

Tokom "Elite 9", Asmin Durdžić bio je jedan od učesnika o kojem se mnogo govorilo. Njegovi stavovi, životne priče, odnosi sa cimerima i način na koji se nosio sa situacijama u Beloj kući često su bili predmet komentara publike.

- Preostali učesnici tenzično su isčekivali trenutak da saznaju ko će ostati da se bori za pobedu u ''Eliti 9''.

Nakon što su poslednji ostali da stoje Asmin Durdžić i Asmin Durdžić, voditelji su otkrili da je Asmin Durdžić zauzeo 5. mesto.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: S.Z.