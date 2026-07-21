Ovo je melem za moje rane! Prva izjava pobednice Elite 9: Stanija posvetila pobedu pokojnom ocu! (VIDEO)

Stanija sa osmehom na licu pobedu posvetila svom pokojnom ocu.

Stanija Dobrojević odela je pobedu u najgledanijem rijalitiju u regionu "Eliti 9". Ona je za Pink.rs progovorila o emocijama koje su je savladale nakon osvojene krune, te je priznala da je ovaj trijumf posetila svom pokojnom ocu.

Nije krila koliko joj je učešće u ovoj sezoni bilo teško jer je doživela duplu izdaju - jednu od svog, sada, bivšeg partnera Asmina Durdžića, a drugu od bivše drugarice Maje Marinković. Pored njih dvoje tu je bila i Aneli Ahmić, njena glavna akterka, sa kojom je imala probleme tri godine, jer Aneli pokušavala da joj nametne etiketu ljubavnice.

- Sad sam trenutno van sebe od šoka, pozitivne energije. Ovo mi je najbitnije prvo mesto u životu jer sam prošla pakao poslednje tri godine. Ovo su bile stvarno teške emocije jer sam prošla težak perio. Nisam isterala istinu do kraja, pravda nije zadovoljena, ali ovo će biti melem za moje rane. Pobedu posvećujem pokojnom ocu i porodici.

Priznala je da li će nastaviti da se bavi raskrinkavanjem Asmina i Maje kao što je najavljivala.

- Ne bih se ja više bavila sa njima, jedino ako nešto bude bilo potrebno pošto ćemo imati još temica - rekla je Stanija.

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Autor: A.Anđić