Prva izjava Aneli Ahmić nakon osvojenog drugog mesta: Žao joj je što nije Staniji videla leđa, pa na ivici suza progovorila o ćerki: Sve što sam uradila, uradila sam zbog nje (VIDEO)

Totalna erupcija emocija Aneli Ahmić.

Drugoplasirana Aneli Ahmić progovorila je za Pink.rs o svom plasmanu, te je priznala da se oseća kao najveći životni i moralni pobednik.

- Hoće me ti čekovi od 50 hiljada, ali nikako me neće taj od 100 hiljada. Možda tamo negde postoji taj jedan od sto. Mala razlika je bila. Osećam se kao pobednik. Zahvaljujem se svima koji su bili treću godinu uz mene i osećam se kao pobednik. Najveća pobeda je što sam ostala pribrana zbog svega što mi se dešavalo. Imala sam uspone i padove i katastrofalne stvari. Ja zaista jesam lavica i borbena žena.

Progovorila je sa knedlom u grlu o bivšem mužu Asminu Durdžiću.

- Najbolnije je bilo kad je Asmin vređao mene i moju porodicu i kad je govorio da mu treba DNK ćerkicu. Ja sam dozvolila da on dođe i vidi dete, imaće otvoren put ka svojoj ćerkici. Ja mislim da mu je p preča od deteta.Durdžiće smatram da nikad nisam uvredila, a kad su spustili loptu sa Majom pokazali su da su ljuski odrni i ološi.

Nadala se da Stanija neće biti bolje plasirana od nje.

- Drago mi je da sam ispratila sve bivše momke. Najveća pobeda bi mi bila da sam Staniju ispratila.

Na pitanje šta će se desiti sa Filipom kratko je odgovorila.

- Obavestiću vas šta će biti. Emocije jesu porasle i meni i njemu, ali videćemo šta će se desiti. Meni je mesto pored moje ćerke na moru. Od moje i njegove veze ništa neće biti.

Ćerka Nora joj je najbitnija, priznala šta će joj prvo reći.

- Sve što sam prošla, prošla sam zbog nje. Reći ću joj da je volim.

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Autor: A.Anđić