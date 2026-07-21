Aneli na aparatima! Đukić nakon Elite noć proveo sa ovom cimerkom, šta li će Ahmićeva reći na fotke koje su osvanule (FOTO)

Nakon kraja Elite 9, Filip Đukić ponovo je privukao veliku pažnju javnosti, naročito zbog svog ljubavnog života. Iako je u Beloj kući bio emotivno blizak sa Aneli Ahmić, čini se da je odmah po izlasku promenio okruženje.

Naime, prvu noć nakon završetka svog učešća u rijalitiju Filip je, sudeći po objavama na društvenim mrežama, proveo u društvu Sandre Todić, sa kojom je i ranije bio povezivan. Sandra je na svom Instagram storiju objavila snimak na kojem se vidi kako Filip spava na njenom krevetu, uz šaljiv komentar:

"Mrtvak" - aludirajući na to da je iscrpljen nakon izlaska iz rijalitija.

Pre toga, Sandra je podelila i zajednički snimak na kojem Filipa ljubi u obraz, dok su nasmejani pozirali ispred kamere. Ove objave odmah su pokrenule lavinu komentara na društvenim mrežama, a mnogi su zaključili da između njih i dalje postoji posebna bliskost.

Podsetimo, Filip i Sandra bili su intimni i tokom njihovog zajedničkog boravka u Eliti. Njihov odnos tada je izazvao veliku pažnju publike ali i takmičara dok su se oni pravdali da se samo druže i da im je lepo.

Za sada se ni Filip ni Sandra nisu oglašavali povodom nagađanja o prirodi njihovog odnosa, pa ostaje da se vidi da li je u pitanju samo prijateljsko druženje ili početak nove ljubavne priče.

Autor: pink.rs