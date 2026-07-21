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Aneli na aparatima! Đukić nakon Elite noć proveo sa ovom cimerkom, šta li će Ahmićeva reći na fotke koje su osvanule (FOTO)

Izvor: pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Nakon kraja Elite 9, Filip Đukić ponovo je privukao veliku pažnju javnosti, naročito zbog svog ljubavnog života. Iako je u Beloj kući bio emotivno blizak sa Aneli Ahmić, čini se da je odmah po izlasku promenio okruženje.

Naime, prvu noć nakon završetka svog učešća u rijalitiju Filip je, sudeći po objavama na društvenim mrežama, proveo u društvu Sandre Todić, sa kojom je i ranije bio povezivan. Sandra je na svom Instagram storiju objavila snimak na kojem se vidi kako Filip spava na njenom krevetu, uz šaljiv komentar:

"Mrtvak" - aludirajući na to da je iscrpljen nakon izlaska iz rijalitija.

Foto: Instagram.com

Pre toga, Sandra je podelila i zajednički snimak na kojem Filipa ljubi u obraz, dok su nasmejani pozirali ispred kamere. Ove objave odmah su pokrenule lavinu komentara na društvenim mrežama, a mnogi su zaključili da između njih i dalje postoji posebna bliskost.

Foto: Instagram.com

Podsetimo, Filip i Sandra bili su intimni i tokom njihovog zajedničkog boravka u Eliti. Njihov odnos tada je izazvao veliku pažnju publike ali i takmičara dok su se oni pravdali da se samo druže i da im je lepo.

Za sada se ni Filip ni Sandra nisu oglašavali povodom nagađanja o prirodi njihovog odnosa, pa ostaje da se vidi da li je u pitanju samo prijateljsko druženje ili početak nove ljubavne priče.

Autor: pink.rs

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