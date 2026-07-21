Došlo je na naplatu neke stvari koje je ona naplaćivala drugima: Milovan i Aleks stigli na spektakularnu žurku, pa su se dotakli Kačavende! (VIDEO)

Slavlje nakon superfinala “Elite 9” počelo je u velikom stilu, a među prvim zvanicama koje su stigle na žurku Velikog šefa bili su bivši učesnici Aleks i Milovan, vidno raspoloženi za provod.

Nakon što je juče održano veliko superfinale “Elite 9”, bivši učesnici nekadašnje sezone došli su slavlje na tradicionalnoj žurki Velikog šefa. Među prvima su se pojavili Milovan Minić i Aleks Nikolić , koji su u dobrom raspoloženju stigli na proslavu u dobroj harmoniji.

Aleks i Milovan su na samom početku otkrili kako provode vreme od kako više nisu ulesnici Elite i kako im je u ljubavi.

- Uživamo. Bazen i mir. Totalna ilegala. Dobro je. Super.

S obzirom da su stigli sa Milosavom, prokomentarisali su u kakvom su odnosu.

- Sve smo davno rešili. Mama je sjajna, zanimljiva kao i većini tako i nama.

Na pitanje kako im se čine plasmani u superfinalu, Aleks je bez razmišljanja rekla svoje mišljenje .

- Tako smo se i nadali. Po većini njih bih oplela, ne bih kočila. S obzirom na Ivanovo višegodišnje iskustvo red bi bio.

Potom su otvoreno rekli koga ne bi voleli da vide na žurki Velikog šefa.

- Meni niko ne smeta. Ne diraj me, ne diram te. Došli smo da se malo provedemo i da idemo kući svojim putem kao i do sad. Najviše smo zbog mame došli.

Za sam kraj otkrili su kome bi se obradovali da ga vide.

- Ja se radujem što ću videti Enu, tu je i Sandra. Ja jedva čekam da vidim kumu Kačavendu. Svaka joj čast. Prošla je golgotu ove sezone i zasluženo je. Malo je došlo na naplatu neke stvari koje je ona naplaćivala drugima prethodne dve sezone. Kao što ste videli Milena je Milena, institucija, jaka je i ne da se. Pregurela je sve. Pričali su da je deca neće sačekati, a sinoć smo videli da je sve u najboljem redu. Svaka joj čast, nema šta.

Autor: Teodora Mladenović