Nisam mogla da sakrijem sreću: Stanija Dobrojević sumirala utiske nakon trijumfa u Eliti 9, pa progovorila o unutrašnoj borbi koju je vodila: Drznula sam se da kažem neke stvari bez zadrške! (VIDEO)

Veliko superfinale rijalitija "Elita 9" završeno je u spektakularnoj atmosferi, a pobednički trofej i glavnu nagradu od 100.000 evra odnela je Stanija Dobrojević, koja je osvojila najveći broj glasova publike. Nakon proglašenja pobednice usledilo je veliko slavlje u studiju, dok su emocije bile vidljive na licima svih superfinalista.

Stanija Dobrojević je bila gošća voditeljke Dušice Jakovljević u studiju, gde je po prvi put sumirala utiske posle jedne od najuzbudljivijih rijaliti sezona. Vidno emotivna, nije krila koliko joj ova pobeda znači, istakavši da će joj trenutak proglašenja zauvek ostati u sećanju.

Voditeljka Dušica Jakovljević čestitala joj je na velikom uspehu, a zatim je razgovor nastavljen uz prisećanje na najburnije momente koji su obeležili njeno takmičenje. Stanija je priznala da je iza nje period pun uspona i padova, brojnih sukoba, emotivnih lomova i teških odluka, ali da nijednog trenutka nije pomislila da odustane.

- Stanija, kako se osećaš nakon pobede u ''Eliti 9'', kako si se osećala u momentu kada sam proglasila tvoje ime? - upitala je Dušica.

- Kada si podigla moju ruku, nisam mogla da sakrijem sreću, ne mogu da opišem osećaj taj. Mislila sam da će Aneli pobediti. Bilo je sve neizvesno, u jednom trenutku sam mislila i da će Anita odneti pobedu. Želim Aneli da čestitam, mala je razlika bila u glasovima. Ona je tri godine bila u rijalitiju, ima veliko glasaško telo, ali se zahvaljujem svima koji su glasali, jer je ovo naša zajednička pobeda - istakla je Stanija.

- Da li ti je bilo veoma teško, mnogi su komentarisali koliko si se borila sa sobom, jer si nekada, zbog određenih situacija, sebi dozvoljavala i da izrekneš nešto, što inače ne bi - rekla je Dušica.

- Da, drznula sam se da kažem nešto, bez zadrške. Ostala sam svoja i autentična. Bila sam svoja, po cenu svega. Publika to voli, cene me zbog toga. Moja podrška je tu za mene, hvala im iskreno, hvala im jer su mi pisali poruke, nisam stigla da odgovorim nikom, čim se naspavam, odgovoriću- Imam preko nepročitanih poruka - rekla je Stanija.

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Autor: S.Z.