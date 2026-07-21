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Stavio sve karte na sto: Filipov otac progovorio o njegovom druženju sa Aneli, evo da li je smatra potencijalnom snajkom! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Veliko superfinale "Elite 9" privodi se samom kraju, a kako se broj finalista smanjuje, tenzija i neizvesnost dostižu vrhunac. Nakon novog preseka glasova publika je donela odluku da svoju borbu za pobednički tron završi Filip Đukić.

Poznat po svom specifičnom humoru, spontanosti i energiji, Filip je kroz "Elitu 9" prošao različite faze – od trenutaka smeha i druženja, do izazova koje donosi život u Beloj kući. Njegovi odnosi i odluke tokom sezone često su bili tema razgovora kako među učesnicima, tako i među publikom.

Foto: TV Pink Printscreen

Nakon što je napustio superfinalnu trku, Filip je imao priliku da sumira svoj rijaliti put i osvrne se na najvažnije trenutke koji su obeležili njegov boravak pred kamerama.

- Ponosan sam na njega, a zameram mu svašta - rekao je Filipov otac.

- Šta kažete o druženju Aneli i Filipa? Da li je ona nova snajka? - upitao je Darko.

- Druže se ljudi i šta?! Bili su tu zajedno, jedno uz drugo i to je to. Ja imam jednu snajku, od sina koji se oženio i to je tako sad - kazao je Filipov otac.

Foto: TV Pink Printscreen

- Da li bi izdvojili neku devojku od ovih što je Filip bio sa njima? - upitao je Darko.

- Nemam - kazao je Filipov otac.

- Filipe, da li pozivaš glasače da glasaju za Aneli? - upitao je Darko.

- Da - kazao je Filip.

Foto: TV Pink Printscreen

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: S.Z.

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