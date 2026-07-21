Ne može da poveruje u ono što vidi: Asminovi roditelji izgrlili Kačavendu, uputili joj izvinjenje u njegovo ime, on ostao zatečen! (VIDEO)

Superfinalna noć "Elite 9" ulazi u samu završnicu, a iz minuta u minut sve je manje finalista koji ostaju u trci za pobednički pehar. Nakon novog preseka glasova, publika je donela odluku da svoje učešće završi Milena Kačavenda.

Kačavenda je u velikoj završnici devete sezone osvojila 7. mesto, čime je završila svoju borbu za titulu pobednika i plasman među najbolje rangirane finaliste.

Njenu sezonu obeležili su brojni razgovori, analize odnosa među cimerima, sukobi, ali i trenuci kada je pokazala svoju emotivnu stranu. Svojim komentarima i specifičnim pristupom rijaliti igri uspela je da postane jedna od učesnica o kojoj se najviše pričalo.

- Za koga ti je najdraže jer si ga ispratila iz ''Elite 9''? - upitao je Darko.

- Anđela i Janjuša, naravno, dva druga. Što se Asmina tiče koji je ostao, s njim ću se na sudu sresti - kazala je Milena.

- Kako gledaš na to što su učesnici pojedini pričali da je sinovi sitde? - upitao je Darko.

- Toliko se stidim, da sam i ovde stigao po hladnoći - kazao je Lazar, Milenin sin.

- Evo, ja ću da zagrlim Milenu - rekla je Mevlida, Asminova mama.

- Zaslužuješ od nas izvinjenje - kazao je Mustafa, Asminov otac.

- Hvala vam na tome, ja ću sa Asminom da nastavim da vodim rat. Rekao mi je svašta da sam incest majka, pedofil, svakakve stvari. Vi ste dobri ljudi, dobra porodica, to se vidi, ali neke reči koje je meni Asmin izgovorio su previše brutalne i teške - kazala je Milena.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: S.Z.