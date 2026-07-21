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Ostavljam sve iza sebe, ovo nije moj kraj već početak: Stanija ne krije koliko je ponosna što je odnela titulu pobednice! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Veliko superfinale rijalitija "Elita 9" završeno je u spektakularnoj atmosferi, a pobednički trofej i glavnu nagradu od 100.000 evra odnela je Stanija Dobrojević, koja je osvojila najveći broj glasova publike. Nakon proglašenja pobednice usledilo je veliko slavlje u studiju, dok su emocije bile vidljive na licima svih superfinalista.

Stanija Dobrojević je bila gošća voditeljke Dušice Jakovljević u studiju, gde je po prvi put sumirala utiske posle jedne od najuzbudljivijih rijaliti sezona.

- Omalovažavali su te da si ništa. Stavrno 300 i nešto neodgovorenih poruka na vacapu koji su ti čestitali. - rekla je Dušica.

- Hvala svima. Odgovoriću kad se budem naspavala - rekla je Stanija.

- Da li se kaješ zbog nečega? Ušla si kako gost, pa se desio taj preokret. Imaš rijaliti staž. Doživela si da te nazivaju babom. - glasila je konotacija.

Foto: TV Pink Printscreen

- Doka si mlad govore ti da si k. Nije me dugo bilo i kao da me se publika uželela. I onda te prevari na tvoje oči sa drugaricom. Kleo se i govorio da će dokazati i još te ne ostavljaju na miru. Ostavljam sve iza sebe. Ovo nije moj kraj već novi početak - rekla je Stanija.

- Nisi mogla ni na koga da se osloniš sa sigurnošću. Gledali su te kao konkurenciju - nastavila je Dušica.

Foto: TV Pink Printscreen

- Došli smo do toga da niko ne priča sa mnom sem Dače. Ništa im nisam uradila. - rekla je Stanija.

Autor: Teodora Mladenović

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