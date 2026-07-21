Videli smo kajanje, ali mišljenje... Durdžići iskreno o Maji Marinković, evo da li su joj oprostili silne uvrede (VIDEO)

Nakon velikog finala "Elite 9", pažnja javnosti i dalje je usmerena na odnos Maje Marinković i Asmina Durdžića, ali i na reakcije njegove porodice, koja se prvi put uživo susrela sa Majom.

Na žurki povodom završetka rijalitija razgovarali smo sa Asminovim ocem i sestrom, koji su otvoreno govorili o susretu sa Majom, njenom izvinjenju, tome da li su spremni da joj oproste, kao i o njenoj vezi sa Asminom. Dotakli su se i Stanije Dobrojević, njenog trijumfa, ali i otkrili kakvu snajku priželjkuju za svog sina i brata.

Na samom početku razgovora Mustafa, Asminov otac je otkrio kako se oseća:

- Na nivou. Ja sam veoma zadovoljan i srećan, posebno sam zadovoljan. Nemam nikakav razlog da budem neraspoložen. Drago mi je što se nalazimo na mestu gde se boravilo deset meseci. Imamo priliku da vidimo i kako sve izgleda, ali sve je to pozitivno. - rekao je Mustafa pa se Minka nadovezala:

- Jeste, samo što nisu čistili. Bolje da su uzeli metle i čistili nego što su radili to što su radili i vređali se.

Minka je otkrila da li je Maji prešla preko uvreda:

- Sa moje strane je sve isto. Sinoć sam rekla šta sam imala da kažem i isto mišljenje imam i danas. Mi ostajemo još nekoliko dana u Beogradu, posle toga završavamo sve i vraćamo se. Rekla sam šta sam imala, prihvatam da se pokajala, ali ono što je izgovorila ne mogu da zaboravim. Nisam Bog da osuđujem, ali jednostavno preko nekih stvari ne mogu da pređem. - rekla je Minka pa je Mustafa dodao:

- Malo me je falilo da zaplačem. Sedim ja, dolazi jedna prelepa devojka i u njenim očima vidim kajanje. Znam da je sve ono izmislila, samo ne znam zbog čega. Da li da ponizi Asmina ili iz nekog drugog razloga. Kada sam video da se iskreno kaje, nisam mogao da ostanem ravnodušan.

Musrafa se osvrnuo i na Stanijinu pobedu:

- Ja sam želeo da Asmin pobedi, to je sasvim prirodno. Ali, ako već nije mogao on, želeo sam da Stanija osvoji bilo kakvu nagradu. Stanija je ove tri godine, isto kao i mi, bila deo naše porodice. I ona, i njena porodica, i Asmin, svi smo zajedno prošli mnogo toga. Iskreno sam želeo da pobedi i baš mi je drago zbog nje.

Mustafa se u jednom momentu osvrnuo i na susret sa Takijem:

- Nismo se sreli večeras. Nazvao nas je gibaničarima, ali čovek je bio u afektu. Možda bih i ja reagovao slično da je neko povredio moje dete. Ne želim da ga komentarišem, stvarno nemam potrebu. Niti sam mu nešto rekao, niti imam bilo šta protiv njega.

Autor: N.B.