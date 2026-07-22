HAOS NA PROSLAVI FINALA 'ELITE 9' Asmin Durdžić van sebe nakon SUKOBA sa Urošem Stanićem, otkrio sve detalje drame - reagovalo OBEZBEĐENJE (FOTO+VIDEO)

Nakon haosa koji je izbio na proslavi povodom finala "Elite 9", Maja Marinković i Asmin Durdžić govorili su za Pink.rs o sukobu sa Urošem Stanićem, tvrdeći da ih je učesnik bez razloga provocirao i vređao.

Asmin je istakao da je incident kulminacija svega što se dešavalo prethodnih meseci.

- Došao sam sa svojom porodicom da uživamo, a Uroš nas je od samog početka provocirao. Nazivao me je monstrumom, vređao me bez ikakvog razloga, a nekoliko puta sam ga zamolio da prestane jer su za stolom bili moja majka i moj otac. Međutim, nije stao, već je počeo da vređa i moju majku. Kada je krenuo da me gura, reagovalo je obezbeđenje - rekao je Asmin.

On je dodao da je njegova majka Mevlida bila vidno potresena zbog cele situacije.

- Šokirana je. Ovo traje već deset meseci i stvarno mi je žao što se sve završilo na ovakav način. Niko ne bi trebalo da prolazi kroz ovakve stvari - poručio je Durdžić.

Govoreći o odnosu sa Majom Marinković, Asmin je otkrio da nakon superfinala nisu želeli da se razdvajaju.

- Maja i ja smo zajedno od jutros. Preselio sam se kod nje i zajedno ćemo provoditi vreme. Kada budemo imali malo slobodnog vremena, planiramo i zajedničko putovanje - rekao je on.

Maja se kratko osvrnula na atmosferu na proslavi, ali i na Asminovo ponašanje.

- Sve je bilo lepo dok nije došlo do ovog incidenta. Moram da pohvalim Asmina, bio je potpuno drugačiji nego ranije. Ceo dan je bio pažljiv prema meni i zaista sam to primetila - rekla je Marinkovićeva.

Autor: Iva Besarabić