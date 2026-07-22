AKTUELNO

Domaći

HAOS NA PROSLAVI FINALA 'ELITE 9' Asmin Durdžić van sebe nakon SUKOBA sa Urošem Stanićem, otkrio sve detalje drame - reagovalo OBEZBEĐENJE (FOTO+VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Nakon haosa koji je izbio na proslavi povodom finala "Elite 9", Maja Marinković i Asmin Durdžić govorili su za Pink.rs o sukobu sa Urošem Stanićem, tvrdeći da ih je učesnik bez razloga provocirao i vređao.

Asmin je istakao da je incident kulminacija svega što se dešavalo prethodnih meseci.

- Došao sam sa svojom porodicom da uživamo, a Uroš nas je od samog početka provocirao. Nazivao me je monstrumom, vređao me bez ikakvog razloga, a nekoliko puta sam ga zamolio da prestane jer su za stolom bili moja majka i moj otac. Međutim, nije stao, već je počeo da vređa i moju majku. Kada je krenuo da me gura, reagovalo je obezbeđenje - rekao je Asmin.

Foto: Pink.rs

On je dodao da je njegova majka Mevlida bila vidno potresena zbog cele situacije.

- Šokirana je. Ovo traje već deset meseci i stvarno mi je žao što se sve završilo na ovakav način. Niko ne bi trebalo da prolazi kroz ovakve stvari - poručio je Durdžić.

Govoreći o odnosu sa Majom Marinković, Asmin je otkrio da nakon superfinala nisu želeli da se razdvajaju.

- Maja i ja smo zajedno od jutros. Preselio sam se kod nje i zajedno ćemo provoditi vreme. Kada budemo imali malo slobodnog vremena, planiramo i zajedničko putovanje - rekao je on.

Foto: Pink.rs

Maja se kratko osvrnula na atmosferu na proslavi, ali i na Asminovo ponašanje.

- Sve je bilo lepo dok nije došlo do ovog incidenta. Moram da pohvalim Asmina, bio je potpuno drugačiji nego ranije. Ceo dan je bio pažljiv prema meni i zaista sam to primetila - rekla je Marinkovićeva.

Autor: Iva Besarabić

#ELITA 9

#Pink.rs

#RTV Pink

#Zadruga

#rijaliti

POVEZANE VESTI

Domaći

PALO POMIRENJE! Durdžići oprostili Maji uvrede, Asmin i ona ne kriju koliko su zaljubljeni, a evo u kakvom je ona odnosu sa Takijem (VIDEO)

Domaći

NE ODVAJAJU SE! Maja i Asmin stigli zajedno na žurku povodom kraja Elite 9, rešili da dokažu da je njihova ljubav prava

Zadruga

Ne štedi! Bora progovorio o odnosu sa Urošem, pa zapretio: Ko me bude dirao, vraćam DESET PUTA GORE (VIDEO)

Zadruga

Asmin priznao kako se osećao dok mu je Maja vređala porodicu, pa otkrio da li će joj dati šansu posle Elite 9 (VIDEO)

Domaći

Okrenuo sam se Bogu, molio sam se da mi da živo i zdravo dete: Potresna priča Andreja Savkovića uznemirila javnost, priznao da se kaje zbog incidenta

Domaći

Alibabini udarili na Maju Marinković! Nakon jučerašnjeg KARAMBOLA se oglasili: Potkačili joj majku, a ova fotka je usijala mreže (FOTO)