ANELI PRECRTALA FILIPA NAKON PRIČE O TODIĆKI! Progovorila o famoznom šteku: Kamo sreće da je bilo (VIDEO)

Iako su mnogi nakon završetka "Elite 9" očekivali da će Aneli Ahmić i Filip uploviti u mirniji period i pokušati da spasu svoju vezu, već prva noć nakon superfinala donela je novi preokret.

Dok mediji bruje o tome da je Filip vreme proveo sa Sandrom Todić, Aneli je na žurki povodom kraja rijalitija prvi put otvoreno progovorila o njegovom potezu, priznala da ju je razočarao, ali i otkrila da li za njih dvoje i dalje postoji šansa za pomirenje.

- Dobro sam, umorna sam i neispavana. Bila sam jako uzbuđena celu noć. Danas sam spavala nekoliko sati, ali ja sam žena lavica, moram da budem jaka.Iskreno nije loše. Drugo mesto i 50.000 evra, malo li je? Znate da sam ja veliki borac.

Danas su svi pisali o tome što je Sandra Todić snimila Filipa u krevetu, a Aneli ne krije da je razočarana:

- Šta da kažem? Ništa neočekivano od Filipa. Razočarao me je. Nije baš morao prve noći takve stvari da radi, ali to je on. Ništa me više ne može iznenaditi. Mada, rekao je da mi je pisao. Ne znam da li jeste ili nije, ali mene takve stvari odbijaju. Govorio je jedno, a radio drugo. Sandra je pričala da mu je kupivala poklone, ali to je valjda njegov stil.

- Grofica je rekla da je Filip dobar dečko, da joj se svideo kao osoba, ali da nas dvoje jednostavno nismo jedno za drugo.- rekla je Aneli pa je otkrila da bi Grofica ugostila Filipa u Dubrovniku.

Aneli je potom rekla da je sa Filipo završila,a za Sandru nije imala loše reči, dok je u Đukića vidno razočarana:

- Zato što je on bio taj koji je meni nešto obećavao. Njoj nemam šta da zamerim. Nećemo više biti zajedno. Možemo eventualno da ostanemo u korektnim odnosima, ali veze više neće biti.- rekla je Aneli.

U tom momentu je došao Filip pa je ostao šokiran jer je Aneli pomsilila da je bio sa Sandrom.

- Je l ti veruješ da sam bio sa njom - upitao je Filip.

- Ne zanimaš me. Pozdrav za Todićku otvorila mi je oči. Filip i ja nikada nećemo biti zajedno - rekla je Aneli i otkrila da li se ljubila sa Filipom i šta je bilo u šteku:

- Apsolutno ništa. Kamoli sreće da je bilo. Bila je samo velika sparina, a ja sam bukvalno oprala ruke u bazenu. To je sve. - rekla je Aneli.

Autor: N.B.