Spustili loptu: Asmin ponosan jer je palo pomirenje Maje i njegove porodice, otkrio kad planira susret sa Norom, pa spomenuo Aneli i Staniju! (VIDEO)

Nakon završetka još jedne uzbudljive sezone rijalitija, voditeljka Maša Mihailović obavila je razgovor sa Asminom Durdžićem, koji je otvoreno govorio o aktuelnim dešavanjima u svom privatnom životu, odnosu sa porodicom, ali i o učesnicima koji su obeležili "Elitu 9".

Asmin je na samom početku razgovora otkrio detalje iz svog odnosa sa Majom Marinković, ističući da je zadovoljan načinom na koji se stvari odvijaju nakon završetka rijalitija. Posebnu pažnju privukla je njegova izjava da su njegovi roditelji promenili stav i da su se pomirili sa njegovom izabranicom.

- Asmine, da li ima nekih novina? - upitala je Maša.

- Taki je ovde, ali nismo pričali, možda treba neko vreme, da bi se sve sleglo. Što se tiče mojih roditelja, oni su oprostili Maji, to mi je najbitnije. Jutros, kada smo se probudili Maja i ja, ja sam otišao sa svojom porodicom, ona sa Takijem. Meni je majka zamerila jer sam vređao - rekao je Asmin.

- Dača je rekao da si zvao njegovog oca Brazilca, rekao je da si mu se izvinjavao, da li je to tako? - upitala je Maša.

- Brazilac je rekao mom ocu juče da ga je uvredio jer sam mu uverio ćerkicu, ja sam se izvinio zbog toga. Ako imam problem sa Dačom, što bih vređao druge ljude, zato sam se i izvinio - kazao je Asmin.

- Bliži se datum kada ste se Aneli i ti dogovorili da vidite Noru, kakav osećaj imaš? - upitala je Maša.

- Mislim da će to biti 26. kada dobijem kola, čekam, da mi stignu kola, pa ću onda sve. Ja ću sutra reći Aneli, kada budem gostovao u ''Narod pita'' da ću videti Noru. Nismo se Aneli i ja čuli - rekao je Asmin.

- Stanija je pobedila, da li si joj čestitao? - upitala je Maša.

- Ne. Ona je za mene završena tema, želim joj sve najbolje - rekao je Asmin.

- Za koga si najviše navijao da odnese pobedu? Aneli ili Stanija? - upitala je Maša.

- Aneli. Ona je prošla svašta za ove tri godine, ipak i sa njom imam dete, eto - kazao je Asmin.

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Autor: S.Z.