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DA MI PRIĐU, JAVILA BIH SE: Stanija spomenula Durdžiće, pa otkrila koji ljudi su na njenoj CRNOJ LISTI! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Prvoplasirana učesnica "Elite 9", Stanija Dobrojević, pojavila se na velikoj žurki povodom završetka još jedne uspešne rijaliti sezone, a njen dolazak izazvao je veliku pažnju prisutnih.

Stanija je na događaj ušetala u društvu voditeljke Dušice Jakovljević, koja nije skidala osmeh sa lica. Njihov zajednički dolazak odmah je privukao poglede gostiju, dok su se pripadnici sedme sile u rekordnom roku okupili oko pobednice kako bi zabeležili njen prvi veliki izlazak nakon trijumfa.

Foto: TV Pink Printscreen

- Stanija, rekla si da nemaš potrebu nikog da vidiš i zagrliš na žurki - rekla je Ivana.

- Voditelje, pevače i Daču od učesnika. Ove ostale učesnike zaista ne - rekla je Stanija.

- Stanija, Mustafa je prošao upravo i snimio te - kazala je Ivana.

- Lepo. Da mi priđe da se javi, ja bih se pozdravila. Drago mi je jer je zaštitnički stao na moju stranu - rekla je Stanija.

Foto: TV Pink Printscreen

- Stanija, da ki postoji neki momenat, koji ti je psihički najteže pao? - upitala je Ivana.

- Mnoge stvari. Iz svega izlazim jača nego ikad. Čestitale su mi pobedu mnoge javne činosti Luna, Kija, hvala na najlepše reči - rekla je Stanija.

- Da li su te neki bivši momci kontaktirali i čestitali? - upitala je Ivana.

- Da, jesu. Videla sam da su pisali i čestitali. Hvala svima koji su pisali i čestitali - rekla je Stanija.

Foto: TV Pink Printscreen

- Da li ti se Tamara Radoman javila i čestitala? - upitala je Ivana.

- Ne. Ona neka ostane tamo gde su svi loši ljudi iz mog života - kazala je Stanija.

- Koje su prve reči koje su ti rekle najdraže osobe, tvoja porodica? - upitala je Ivana.

- Ponosni su jer nisam dala na sebe, na mene su ponosni, mama mi je samo neke reči zamerila koje sam izgovorila - rekla je Stanija.

Foto: TV Pink Printscreen

- Anita je rekla da podržava Aneli, kada ste se vas dve borile za pobedu, zašto misliš da je to rekla, jer je ona ipak imala sa njom najgore rasprave? - upitala je Ivana.

- Svi su se oni slizali. Licemeri su se razotkrili. Ja sam pokazala da moja kruna sija, ovo je pravda moja, za sve tri godine - rekla je Stanija.

- Rekla si da te je Anđelov plasman iznenadio - rekla je Ivana.

- Kada je on ispao, ja sam već i za svoj plasman krenula da se brinem - rekla je Stanija kroz smeh.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku.  

Autor: S.Z.

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