DA MI PRIĐU, JAVILA BIH SE: Stanija spomenula Durdžiće, pa otkrila koji ljudi su na njenoj CRNOJ LISTI! (VIDEO)

Prvoplasirana učesnica "Elite 9", Stanija Dobrojević, pojavila se na velikoj žurki povodom završetka još jedne uspešne rijaliti sezone, a njen dolazak izazvao je veliku pažnju prisutnih.
Stanija je na događaj ušetala u društvu voditeljke Dušice Jakovljević, koja nije skidala osmeh sa lica. Njihov zajednički dolazak odmah je privukao poglede gostiju, dok su se pripadnici sedme sile u rekordnom roku okupili oko pobednice kako bi zabeležili njen prvi veliki izlazak nakon trijumfa.
- Stanija, rekla si da nemaš potrebu nikog da vidiš i zagrliš na žurki - rekla je Ivana.
- Voditelje, pevače i Daču od učesnika. Ove ostale učesnike zaista ne - rekla je Stanija.
- Stanija, Mustafa je prošao upravo i snimio te - kazala je Ivana.
- Lepo. Da mi priđe da se javi, ja bih se pozdravila. Drago mi je jer je zaštitnički stao na moju stranu - rekla je Stanija.
- Stanija, da ki postoji neki momenat, koji ti je psihički najteže pao? - upitala je Ivana.
- Mnoge stvari. Iz svega izlazim jača nego ikad. Čestitale su mi pobedu mnoge javne činosti Luna, Kija, hvala na najlepše reči - rekla je Stanija.
- Da li su te neki bivši momci kontaktirali i čestitali? - upitala je Ivana.
- Da, jesu. Videla sam da su pisali i čestitali. Hvala svima koji su pisali i čestitali - rekla je Stanija.
- Da li ti se Tamara Radoman javila i čestitala? - upitala je Ivana.
- Ne. Ona neka ostane tamo gde su svi loši ljudi iz mog života - kazala je Stanija.
- Koje su prve reči koje su ti rekle najdraže osobe, tvoja porodica? - upitala je Ivana.
- Ponosni su jer nisam dala na sebe, na mene su ponosni, mama mi je samo neke reči zamerila koje sam izgovorila - rekla je Stanija.
- Anita je rekla da podržava Aneli, kada ste se vas dve borile za pobedu, zašto misliš da je to rekla, jer je ona ipak imala sa njom najgore rasprave? - upitala je Ivana.
- Svi su se oni slizali. Licemeri su se razotkrili. Ja sam pokazala da moja kruna sija, ovo je pravda moja, za sve tri godine - rekla je Stanija.
- Rekla si da te je Anđelov plasman iznenadio - rekla je Ivana.
- Kada je on ispao, ja sam već i za svoj plasman krenula da se brinem - rekla je Stanija kroz smeh.
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Autor: S.Z.