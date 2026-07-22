SUDAR TITANA: Dušica Đokić se suočila sa Saletom Luksom, tražila od njega da demantuje da ga je muvala! (VIDEO)

Tokom intervjua osvrnuo se i na odnose koji su se razvijali pred kamerama, navodeći da će pojedini odnosi neće opstati i nakon rijalitija, dok će vreme pokazati koji emotivni odnosi imaju budućnost van Bele kuće.

Jovan Ilić - Joca novinar obavio je razgovor sa nekadašnjim ''Elite '', Saletom Luksom, koji je pred kamerama izneo svoje utiske o završenoj sezoni i prokomentarisao takmičare koji su obeležili višemesečno nadmetanje.

- Sale, kako gledaš na odnos Maje i Asmina? - upitao je Joca.

- Oni su iste osobe, to sam im i rekao. Tu samo problemi mogu da nastanu. Maja je spremna da napravi scene, a on ne zna da reaguje mirno. Mislim da nisu jedno za drugo. Ona jeste moja drugarica, ona je brat, ali kad je neko s njom u vezi, dolazi do haosa - rekao je Luks.

- Priča se da je Taki otpratio Maju sa Instagrama, kako gledaš na to? - upitao je Joca.

- Taki je moj prijatelj, on najbolje zna - rekao je Luks.

- Priča se da je Filip sinoć završio sa Sarom Raičević i Sandrom Todić, šta kažeš na to? - upitao je Joca.

- Ne znam pta da kažem na to, on mi je rekao da nije bio sa njima, tj. da nije imao ništa - rekao je Luks.

- Čula sam da si u emisiji jednoj rekao da sam ti pušila ku*ac? - upitala je Dušica.

- Ja tebe ne poznajem, ne mogu da kažem da si mi pušila, ali su mi drugarice rekla šta si radila u prošlosti - rekao je Luks.

- Da li je istina da si me muvala? - upitala je Dušica.

- Da, jesi - kazao je Luks.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: S.Z.