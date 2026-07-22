Lakše bi mu palo da mu je on zet? Taki Marinković izgrlio i izljubio Janjuša, zaboravili sukob od pre pet godina, kad je zbog njihove svađe reagovalo obezbeđenje! (VIDEO)

Sada su u više nego korektnim odnosima, imaju poštovanja jedan prema drugom, a u "Zadruzi 4" napravili su skandal na superfinalu, kada je umalo došlo do fizičkog obračuna.

Tokom prethodne noći na najpoznatijem imanju u Šimanovcima održana je tradicionalna, spektakularna žurka, povodom superfinala "Elite 9", a na žurki su se sreli razni prijatelji i neprijatelji.

Susret Takija Marinkovića i Marka Janjuševića Janjuša zabeležila je kamera našeg portala. Oni su se vrlo prisno pozdravili i izgrlili, zaboravljajući da su ikada imali i najmanji problem i svađu.

Sa Janjušem je u društvu bila njegova devojka Vanja Živić, koju je Taki takođe srdačno pozdravio.

Ono što su mnogi gledaoci, a očigledno i sami akteri zaboravili, jeste da su na superfinalnoj noći "Zadruge 4" Taki i Janjuš imali skandalozan verbalni obračun, koji zamalo da preraste u fizički.

Tom prilikom su razmenili salvu uvreda i prozivki, a reagovalo je i obezbeđenje.

Autor: R.L.