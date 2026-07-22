Psovke, pretnje i urlici! Maja odvukla Asmina sa žurke, pa mu napravila PAKAO! (PAPARACO)

Durdžić je pokušao da je umiri, ali Maja je potpuno izgubila strpljenje, pa je urlala iz petnih žila na svog dečka.

Neviđeni haos nastao je sinoć na žurki Velikog šefa kada su se Maja Marinković i Asmin Durdžić posvađali i napustili imanje.

Iako su pred kamerama našeg portala tvrdili da je sve u najboljem redu, da su izgladili odnose sa njegovim roditeljima i da je prestala ljubomora između njih, dokazi su ih demantovali.

Paparaco našeg portala zabeležio je trenutak kada Maja odvlači Asmina u mrak, i kreće da urla na njega i da mu preti.

- Hoćeš sad da napravim haos - vikala je Maja.

Asmin je bio dosta tiši, te se nije čulo šta on govori, ali verovanto je pokušavao da je umiri i dozove pameti, međutim Marinkovićeva nije popuštala.

- Boli me k*rac! Hoćeš sad da te isprebijam - urlala je Maja.

Autor: R.L.