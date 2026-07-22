Nije trebalo da se blamira sa Filipom, to ju je KOŠTALO POBEDE! Lepi Mića ubeđen da je Aneli ostala bez krune zbog ljubavi sa Đukićem, a o Staniji misli sve najgore! (VIDEO)

Jedan od onih učesnika koji su uvek bez dlake na jeziku, bez zadrške prokomentarisao je sva dešavanja sa superfinala, ali i sa žurke.

Lepi Mića, koji je ispao pre superfinalne noći u "Eliti 9", stao je pred kamere našeg portala i sinoć, na superfinalnoj žurki prokomentarisao pobednu Stanije Dobrojević.

- Boli me k*rac za Staniju Dobrojević. Sad da je neko bio apsolutni favorit, nije, pobeda nije zagarantovana. Meni je smešno, ovaj narod šta vidi, šta gleda. Meni je Stanija najsmešniji pobednik u istoriji svih rijalitija - rekao je Mića u svom stilu.

On je potom otkrio i svoje razočarenje preranim izbacivanjem.

- Da, nemam pravo da budem ljut, ali imam pravo da budem razočaran, ipak sam mislio da narod nešto vidi i nešto ceni - rekao je Mića, a potom prokomentrisao i drugoplasiranu Aneli Ahmić:

Ja sam se borio za moj stav, znam odlično šta sam borio. Žena koja je ostavljena, sa detetom, zbog toga sam bio na njenoj strani, a ostalo sam bio protiv veze sa Filipom, koja ju je koštala pobede. Upravo to ju je koštalo, ali to nije ni bitno, nije trebalo da se blamira, treba da vodi računa o svom ponašanju.

Filip Đukić završio je prethodne noći u prisnom odnosu sa Sandrom Todić, što za Miću nije bilo iznenađujuće.

- Šta je to novo, to je Filip. Filip je za Aneli pogrešna priča, to je njena greška - rekao je Mića.

Potom je prokomentarisao i lošiji plasman svog dojučerašnjeg prijatelja, sa kojim je imao sukob pred kamerama rijalitija, Anđela Rankovića.

- Anđelo je hteo da se izvuče da se ni sa kim ne posvađa, da se drži, da nema konflikte, ali mu nije prošla ta priča. Moje izbacivanje ima više pregleda nego pobeda Stanije Dobrojević - rekao je Mića, a zatim se osvrnuo i na vezu Maje i Asmina:

- Oni su najsmešnija priča, oni nisu svesni koliko su smešni, toliko su se najstrašnije ponizili, brutalne uvrede, i na kraju završe, to su oni zapravo, treba na kraju da naprave svadbu i da se uzmu, to bi bilo najbolje - naveo je Mića.

Autor: R.L.