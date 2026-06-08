OPET BIH ISTO URADIO! Lepi Mića smatra da bi Filip OBEŠČASTIO Aneli, a onda došlo do nove svađe Đukića i Luke zbog Asmina! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku.

Lepi Mića je sledeći mali budežet dao Filipu Đukiću, te ga je detaljno analizirao.

- Ja Aneli govorim kao osobi da ne treba da bude sa tobom, zašto, što si pokazao da ti nije stalo da zaštitiš devojku sa kojom imaš s*ks. Ona je sinoć vrištala da joj fali Filip, to je ona, vi ćete biti zajedno i imati s*ks ovde, to je moje mišljenje. Ti si neko ko je ne bi poštedeo, nego bi uradio to, znam da bi uradio to. Tu ste da me demantujete i da od mene napravite budaletinu, vi mene ne demantujete. On je tužan od raskida, a ti ga prizivaš da ti fali. Mene si napao bez razloga, da ja igram rijaliti, da ja forsiram da bude prvi... Ništa nije sporno da bih voleo da pobedi neko ko mi je drag. Ali ti tačno znaš šta radiš. Ti staneš uz Asmina a ne uz prijatelja Luku i bio sam u pravu, da nikakvo prijateljstvo nije, onda ste zamenili emotivne partnere. Vaše intimne stvari su bile u pijanom stanju, a onda se žališ da ti prlja stvari, kad nekog voliš, može da me prlja g*vnima. Ti imaš želju da pobediš - rekao je Mića.

- Ja Aneli nisam poznavao, a Luka je branio njenu porodicu, a ceo demant je da su Luka i Asmin bolji sad nego što sam ja sa njima, ja sam radio ono što sam osećao - naveo je Đukić.

- Ti sad ne komentarišeš njega nego mene - vikao je Luka.

- Ti si tuđu porodicu branio - rekao je Filip.

- Odj*bite više lažovi jedni od početka - rekla je Aneli.

- Sad si došao da kažeš da je dobro što se nisi mešao jer smo sad dobri. Nije ni trebalo da me braniš - rekao je Luka.

- Ti znaš kakav sam ja, zameraš meni stvari a znaš da nisam takav, to je moj stav, opet bih isto uradio, ja sa Asminom niti sam blejao, niti sam jeo, samo što sam rekao da mu verujem za neke stvari, a vi se sad grlite, jedete - rekao je Filip.

- Da li si tada rekao da mu sve veruješ jer tako smireno priča? Rekao je da ne veruje da sam je tukao, šta je sve ona o meni pričala - rekao je Luka.

- Znam da nikad nije bio nasilan prema ženema, da je tukao tukao, nije sto posto - rekao je Filip.

Autor: R.L.