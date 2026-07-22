Ona ima iks faktor i harizmu! Filip Đukić stavio Aneli na tron, otkrio šta je radio sa Sandrom Todić noć pre, a onda se osvrnuo na svoje roditelje: Nije im prijatno (VIDEO)

On je pravio haos kada su ljubavne veze u pitanju, a njegov odnos sa Aneli podigao je ogromnu prašinu.

Filip Đukić je svojim učešćem u devetoj sezoni "Elite" napravio totalni haos, izmenjao je više devojaka nego iko drugi, a isti princip je zadržao i po završetku rijalitija. Prvu noć po izlasku iz "Elite 9" Filip je proveo u zagrljaju Sandre Todić, sa kojom je i ispred kamera bio intiman, a za naš portal je otkrio šta se desilo među njima.

- Bili smo kod mene blejali, Terza, ona i Sara Rajičević. Dobro, ja sam sa Todićkom bio, sad smo drugari, ništa nije bilo, niti će biti, ostaćemo drugari i to je to - rekao je Đukić.

Filip je svoje takmičenje u rijalitiju na šestom mestu, a plasmanom je veoma zadovoljan.

- Koji god da sam bio, ja sam zadovoljan, kao što sam rekao meni je bitno da sam ostao svoj uprkos svemu i svakome i to mi je najbitnije - rekao je Đukić i dodao:

- Oni su mislili da se nešto foliram, takav sam i da opet uđem isto bih radio jer to sam ja, da sam radio bilo šta drugačije, ne bih bio svoj.

Filip je otkrio šta su mu roditelji rekli po izlasku.

- Odrekli se, sutra izlazi u novinama. Šalim se. Znaju oni kakav sam, i keva i ćale, nije bilo ništa za neočekivati. Već su ljudi u godinama, pa kapiram da im nije bilo baš prijatno za neke stvari.

Đukić je istakao i da bi jedino Aneli Ahmić izdvojio od svih devojaka sa kojima je bio u devetoj sezoni.

- Aneli, nju bih izdvojio. Nijedna mi nije ostavila neki utisak, osim Aneli. Nismo bili intimni, nismo imali ništa slično kao što sam imao sa ostalim devojkama, ali Aneli mi je ono... Čuli smo se malopre, sad treba da dođe. Možda će me blokirati - rekao je Đukić i dodao:

- Ja sam očekivao da će da pobedi iskreno, ali dobro. Ni drugo mesto nije loše, ali mislim da je trebalo da pobedi, nevezano za neke njene postupke, nego eto, tu je tri godine, ostavila je ovde i krv i suze i znoj. A ima i iks faktor, ima tu harizmu koja je izdvaja od ostalih ljudi - zaključio je on.

Autor: R.L.