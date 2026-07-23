Moja Nora ima i tatu, i babu i dedu i tetku i strica: Aneli o pomirenju sa Durdžićima, prolila reku suza, pa otkrila da li je u vezi sa Đukićem (VIDEO)

Aneli Ahmić je pred sinoćnje gostovanje u emisiji "Narod pita" dala intervju za portal Pink.rs, gde je otvoreno govorila o temama koje su privukle veliku pažnju javnosti nakon završetka rijalitija "Elita 9".

Ona je tom prilikom otkrila kako se oseća nakon emotivnog susreta sa porodicom svog bivšeg supruga Asmina Durdžića, da li je došlo do pomirenja i kakav je njen stav kada je u pitanju odnos njihove ćerke Nore sa Asminom i njegovim najbližima.

U razgovoru za Pink.rs osvrnula se i na odnos sa Filipom Đukićem, spekulacije koje su pratile njihovu priču, ali i na to ko ju je najviše razočarao nakon izlaska iz "Elite".

Aneli, noć prepuna emocija, različitih dešavanja za tebe. Hajde odmah da započnemo priču o tvom susretu sa porodicom Durdžić. Kako se osećaš nakon što ste se susreli? Da li je tu došlo do pomirenja?

- Nije došlo do nekakvog pomirenja, jer mi nismo došli na priču o pomirenju. Prišli su mi onako, pričali su šta se dešava, kako je bilo. Iskreno, ja sam osoba koja će dati priliku, nemam nameru da ih pljujem, ako me ne diraju, ne diram ni ja njih. Ja sama tu noć preplakala. Eto, ja sam dala šansu da možemo da popričamo. Bila sam preemotivna celu noć. Sve me je stiglo. Majka mi se razbolela, teško mi je. Sreća je što su se neke stvari smirile. Bila sam preemotivna, nisam prestajala da plačem.Super stvar je što je njihova podrška tu. Meni je ta pesma bila slomljena emocija. I kada sam počela da pričam da je ona bila uz mene kada je bilo moje predsečenje... Ona je bila uz mene. Sve što je pričano, mi smo tri godine bili jedna porodica. Ja sam bila tu deo svega toga.Ja nosim negde u sebi... Oni imaju unuku koju sam ja rodila. Nora ima tetku, baku, deku, strica. Ja neću nikada uskratiti to da im zabranim da je vide. Kada bude trebalo, mogu da dođu.Ali isto tako neću uskratiti ni sebe. Samo je to, ja sam u strahu. Kao što sam pričala, ja imam strah. Ja se bojim da ja pustim da oni idu u Austriju ili da dođu u Dubrovnik da je vide. Ja to nikada neću braniti. Asmin može uvek da dođe, ali sam odlučila da ja neću biti tu. Kada on dođe da vidi Noru, moj brat će biti tu. Moj brat dosta vremena provodi sa Norom. Njoj je kao očinska figura, normalan muškarac. Moj brat nikoga ne preti, nikoga neće dirati. On nije takav čovek, ali će biti tu. Kada Asmin dođe, on će je... Kao što sam govorila, moj brat nikada ne bi dozvolio da neko povredi Noru. To sam govorila celu "Elitu". On je prvi taj koji je uzeo Noru za ruku i doveo je Asminu. On je prvi taj koji mu je rekao: "Nikad nemojte praviti problem oko Nore." Tako da, kada god bude hteo, može da pozove mene, on će dovesti Noru. Sve ono što sam pričala i dan danas pričam sa bratom, rekao je da će on dovesti Noru. Mora on biti prisutan, jer dok se ne stekne poverenje, mi smo svako na svojoj strani.

Juče si imala, možemo reći, okršaj sa Filipom Đukićem. On te je uveravao da nije imao vrelu akciju sa Sandrom Todić i Sarom Raičević. Pričalo se da je bio sa nekim, on je rekao da može na poligraf da ide kako bi dokazao da se ništa nije desilo. Međutim, priča se da je ipak proveo noć sa jednom od njih ili sa obe. Da li ste se čuli i šta misliš nakon svega toga? Da li vas dvoje imate neku perspektivu odnosa?

- Moje emocije su jake prema Filipu, fali mi. Nismo se videli. Iskreno, to me razočaralo. Mene takav život ne interesuje. Verovatno se više nikada nećemo videti. Čuli smo se danas jedan dan. Pokušao je da me uveri u to, Jeste, verovatno. On tvrdi da se to nije desilo. Tvrdi i to je to.

A zbog čega tvrdi, da se nije desilo, devojka za koju je rekao da ne želi da bude sa njom. Šta mu znači da dokazuje tebi?

- Ne znam. To već treba njega da pitate. On govori da nije. Govori da nije i negde. Iako mu ne verujem, naravno. Čuli smo se danas, ali ostali smo okej. Bićemo okej. Ja za njega nekako imam posebno mesto u svom srcu. Ima svojih mana, ima svoje vrline. Bio je uz mene kada je bilo teško. I sada, kada je bila katastrofa, bio je tu uz mene i ja to cenim.

Aneli, tvoji fanovi te nazivaju lavicom, borbenom ženom. Ali često se priča o tome kako si se zadržala. Možeš li nam otkriti u ovom trenutku šta se u tebi događa?

- Nisam mnogo psihički dobro, iskreno. Ali biće bolje. Zato što mi je majka bolesna, zato što sam svašta pretrpela. Uvrede, svašta nešto. I sada kada sam izašla napolje, videla sam mnogo stvari. Dosta nepravde je bilo prema meni. Izjave neke, svašta. A ja se osećam nesrećno. Danas sam imala prvi razgovor sa psihologom. Kratko je trajalo, jako malo vremena. Nisam skoncentrisana. Mozak mi ne radi. Kao da mi je neko presekao. Kao da sada kada sam izašla, meni je još gore. Danas sam tek čula neke informacije. Juče ništa nisam znala. Tek danas sam čula neke stvari. - rekla je Aneli sa suzama u očima.

Koji su te učesnici najviše razočarali?

- Učesnici kao učesnici mene ne interesuju. Ne interesuju me. Ti ljudi sada kao da ne postoje. Kao da nisu tu među nama. Ne postoje. Mene je pogodio samo Filip, koji je bio uz mene.

Mnogo se spekulisalo o tvom odnosu sa Nerijem. Videli smo da ste na žurki bili u dobrom odnosu i pričalo se da si mu stavila novac u džep. Da li je to istina? Da li ostajete u istom odnosu kao ranije ili ste sada u drugačijoj relaciji?

- Ne. Ostajemo u istom odnosu. Nismo se čuli, a u narednom periodu ću se javiti. Prvo moram da dođem sebi. Ja jednostavno ne mogu sada da se javljam nikome. Nisam čista, nisam stabilna. Nije prošlo ni malo vremena od kada smo izašli. Sve što sam pretrpela ima posledice. I verujem da će ove posledice dugo ostati, da će ostaviti trag, ali ću raditi na tome da se što pre sredim.

Autor: N.B.