Oboje ste zakazali kao roditelji! Nena Opozicija se uključila uživo u program, iznela dokaze da je Asmin bio u Dubaiju sa Draganom, Aneli demantuje da su se rastali 2022. godine (VIDEO)

Nakon završetka “Elite 9”, pred kamerama će se prvi put oči u oči naći Asmin i Aneli, spremni da razjasne sve što je obeležilo njihov turbulentan odnos, a ovog puta uživo u program uključila se Nena Opozicija.

U toku je prva emisija ''Narod pita'' nakon završetka najgledanijeg rijalitija ''Elite 9'', voditelj Milan Milošević u studio je ugostio Aneli Ahmić i Asmina Durdžića, a Nena Opozicija se uključila uživo putem telefonskog poziva.

- Šta je tvoj zaključak kad si video šta se sve dešavalo napolju? - pitao je Milan.

- Groficu neću ni da komentarišem. Grešio sam jer sam vređao roditelje nekome ko mi nije ništa uradio. Kajem se što sam bio kao oni. Kad galamim ik psujem izgleda morbidno. Za porodicu Ahmić imam isto mišljenje. - rekao je Asmin.

- Oni su sve demantovali kad su rekli da ja imam posebno mesto u njihovom srcu. Ja sam ušla da mu se osvetim i da otkrijem da je on bio lažni milioner. Kriv je što je izbacio mene i Noru iz kuće i odjavio nas sa adrese. - rekla je Aneli.

- Ne rešavaju ono što je jedino bitno. Niko tu nije u pravu. Ono što je meni jedino bitno, a i svakom normalnom čoveku, oboje su kao roditelji zakazali i obična su nula. Nije tačno da su imali idealan brak. U miru sam ovde i pitala bih Aneli da je 2022. godine bio sa Draganom i njenim sinom mesec dana u Dubaiju? Postoje dokazi i sve ću ti proslediti. Ako za to kaže da nije znala, kakva je to zajednica da ne znaš gde ti je partner mesec dana. Vas gledamo i slušamo 3 godine. - rekla je Nena Opozicija.

- To se nikada nije desilo mesec dana. Mi smo se mesec dana čuli svaki dan. Znači ona je bila ljubavnica. Ja pozivan draganu Zrnić da se oglasi. ja sam bila mesec dana u Dubrovniku. - rekla je Aneli.

- Karte na nemačkom, Minka Šepo je rezervisala 13. jun 2022. godine. Dragana Zrnić rođena u Banjaluci, slikan pasoš za Dubaji. Evo i snimak Dragane i Asmina u Dubaiju. - pročitao je Milan.

- Aneli, Asminu nije bla potrebna viza. - rekla je Nena.

- To je njegov blam što je on mene varao. Ti svog sina nisi gajila. Ti si jedna monstrumka. - rekla je Aneli.

- Ona je znala za dve, tri duge devojke pre Elite 7. - rekao je Asmin.

- Dete se ne socijalizuje sa decom. - dodala je Nena.

- Ovo je slika iz 2023. godine. - pokazao je Milan fotografiju.

- Ja i Aneli smo se razišli 2022. godine. Novu godinu sam slavio bez nje. Ja sam pomirio i Situ, Groficu i Aneli. - rekao je Asmin.

- Znači on je ostajao sa tobom i mirio se? Da li ti se javljao dok je bio sa Stanijom? - pitao je Milan.

- Naravno - rekla je Aneli.

- Da li je on muvao Aneli dok je bio sa Stanijom? - pitao je Milan.

- Ja to ne znam. - rekla je Nena.

- Ja sam sa Stanijom imao još pet, šes ozbiljnih veza. Kad sam otvorio klub prošle su mi te emocije. - rekao je Asmin.

- Oni ni jedno ni drugo 3 godine ne znaju o tom detetu ništa. Ne mogu da shvatim da ne znaš da li ti je dete bolesno ili zdravo. aj bih sigurno završila u ludnici nakon mesec dana. Prekšeno je sve što se tiče Nore i njenih prava. Dete nije primilo nijednu vakcinu. Ovo što je Asmin rekao da može da pozove policiju i da bi bio za 48h u Lincu. - rekla je Nena.

- Volela bih da se Nena i u petak uključi u emisiju. Imam par pitanja za nju. Ja zbog Grofice i naroda nisam hteo da zovem policiju da ne bih bio monstrum. - rekao je Asmin.

- Prijavljuješ malu, a ideš 26. og? Ako želi da ide da vidi dete niko mu ne brani. - rekla je Aneli.

Kako je to izgledalo pogledajte u nastavku teksta.

Autor: Teodora Mladenović