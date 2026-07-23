Najstrašnije su me obrukali: Asmin se vratio u emisiju, pa istakao da će prekunuti kontakt sa roditeljima ako ne promene ponašanje! (VIDEO)

Asmin je tokom emisije delovao vidno uznemireno i nervozno, a u jednom trenutku otvoreno je priznao da ga je posebno pogodilo to što su se u celu situaciju uključili i njegovi roditelji.

Kako je rekao, činjenica da su se njegovi roditelji našli u centru pažnje dodatno je pojačala njegovu frustraciju, zbog čega nije krio emocije tokom razgovora.

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- Asmine, što si maločas izašao iz emisije? - upitao je Milan.

- Nena, koja mi je bila podrška i sve zna, govori da sam loš otac. Isto tako, moji roditelji zovu, nisam znao da se ova emisija zove ''Roditelji pitaju''. Ne znam šta će im to - kazao je Asmin.

- Asmine, da li si blokirao Nenu, Maja ti je rekla da to uradiš - rekao je Milan.

- Skinuo sam je sa Instagrama. Mene su roditelji danas najstrašnije obrukali. Ako se ne promene, neću imati kontakt sa njima. Ne znam zašto su ovako postupili, zašto su zvali. Ne mogu da ih prepoznam. Što se oni ovako ponašaju - rekao je Asmin.

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Autor: S.Z.