Žestok obračun u emisiji! Asmin ušao u sukob sa njegovom bivšom podrškom, ona ga žestoko iskritikovala, a on joj uzvratio bez zadrške: Nemoj da objavim šta si mi pisala (VIDEO)

Nakon završetka “Elite 9”, pred kamerama su se prvi put oči u oči našli bivši partneri Aneli i Asmin koji su pokušali da raščivijaju sve sporne situacije.

U toku je prva emisija ''Narod pita'' nakon završetka najgledanijeg rijalitija ''Elite 9'', voditelj Milan Milošević u studio je ugostio Aneli Ahmić i Asmina Durdžića, a uživo putem telefonskog poziva javila se Dragana iz Švajcarske, njegova podrška koja mu je okrenula leđa.

- Šta vi kažete na celu situaciju? - pitao je Milan.

- Asmin je imao kontakt sa nepoznatim ljudima. Sa mnom je imao kontakt, sa Nenom Opozicijom. On nije upoznao te ljude. Trebalo je da se pripremi bolje za desetku. Ja sam zbog Asmina doživela svašta, a on se nije udostojio da me pozove. Njegov rođak mi je pretio. Ovim putem želim da se izvinim Siti Ahmić jer me je okačila, ja sam branila Asmina. Ne treba ovako ni na roditelje. Nisu njegovi roditelji krivi. Da pitam Asmina, obećao je mami da će se izviniti Ljubi Pantović jer ju je napadao, a Mevlida i ona su dobre. - rekla je Dragana.

- Ja sam čuo da me pljuješ i da si ugasila neke profile. Nisam obećao mojoj mami da ću bilo kome da se izvinim. Ja sam se javno svima zahvaljivao. Nikoga nisam molio da me brani i podržava. Sad taj profil promeni u Sitina grofice. Aneli uopšte nije naivna. Ti bi rekla Mevlidi da nije lepo da je ljubi i da spušta loptu sa njom. Moja mama jeste domaćica i dobra žena i da ovo nije za nju, da može da je progura. - rekao je Asmin.

- Nazvala sam da pitam Asmina da li će se izviniti Ljubi jer je on to obećao mami - rekla je Dragana.

- Samo sam se izvinio Brazilcu. Ko je meni Ljuba da se njoj izvinjavam. Mene Ljuba nikako ne zanima. Neću se izviniti ženama koje pljuju moju devojku. - rekao je Asmin.

- S Majom ti nema budućnosti. - rekla je Dragana.

- Svako ko pljuje moju devojku ne treba mene da podržava. Vi mene ne možete da otkačite od Maje. - rekao je Asmin.

- Ti si mene blokirao na Instagramu - rekla je Dragana.

- Očekivao sam od tebe da ćeš nešto drugo da kažeš. Ne možete da me odvojite od Maje. NIsam od vas tražio da me branite, hvala vam na podršci. - rekao je Asmin.

- Da li misliš da će uspeti da reše glavni problem, a to je ćerka Nora? -

- Svi hoće popularnost. Da odu na sud i to očas posla reše. Pustite te priče. Ništa od toga nema. Samo sud i to je to. - rekla je Dargana.

- Znači ja ovo radim zbog rijalitija? - pitao je Asmin.

- Vi ste upetljali svoje porodice. Ružno je. Ti si iz osvete Staniji ušao u vezu sa Majom. - rekla je Dragana.

- Ti si meni pričala protiv Ljube Pantović. Nemoj da objavim šta si mi pisala - rekao je Asmin.

Kako je to izgledalo pogledajte u nastavku teksta.

Autor: Teodora Mladenović