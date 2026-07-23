Sita Ahmić može samo da gleda! Hana Duvnjak objavom raznežila sve: Nerio drži ćerku Ariju u ruci, komentari pljušte (FOTO)

Nerio Ružanji i Hana Duvnjak, superfinalisti Elite 9, nakon višemesečne borbe, uspeli su da se domognu spektakularnog superfinala, a po izlasku ih ništa drugo nije zanimalo, osim da pritrče svojoj ćerki Ariji u zagrljaj.

Ovom prilikom, Hana Duvnjak je na svom instagram profilu podelila fotografiju koja je raznežila mnoga srca. Naime, na ovoj fotografiji se vidi Nerio koji drži svoju ćerkicu Ariju u ruci, a komentari podrške i reči hvale nizali su se na mrežama, bez obzira na to što su tokom učešća ulazili u niz sukoba, iz kojih je domaća javnost saznala da ju je Nerio, samo nedelju dana pred ulazak, prevario sa Fifijem, transrodnom osobom.

"Sita me nije kontaktirala"

Podsetimo, Nerio i Hana zajedno su došli na završnu žurku Elite 9, te su tom prilikom za portal Pink.rs progovorili o prvim utiscima, otkrivši nam da Nerija njegova majka, Sita Ahmić, rođena sestra Aneli Ahmić, nije kontaktirala.

- Ja sam negde i znala i navijala sam za nju. Jesam očekivao, ali nije realno da ona bude broj jedan, a ne neko ko se bori celu sezonu da ne bude. Ja bih voleo da mi je tetka pobedila.

Potom je Nerio otkrio da li se čuo sa tetkom i mamom nakon završetka superfinala.

- Nisam ni sa jednom ni sa drugom. Nisam se ni sa kim čio. Čuo sam se samo sa baka Nadom iz Splita i sa mojim najboljim prijateljem. I to je to. Majka nije pokušala da me kontaktira. Grofica mi je slala poruku, pitala me je kako sam, ali tad sam već bio zaspao. Uvek postoji ta nada da se čujemo i da porazgovaramo, ali ne vidim sada neke promene. Sada i da se pomiimo ne može promeniti stvari koje su se desile.

Nakon toga Hana je prokomentarisala da li ju je iznenadilo što Sita nije pozvala sita ili je to već očekivala.

- Očekivala sam da ga neće nazvati. Mislim da je još prevelika tenzija. Ja sam se sa mojom mamom čula. Ona ništa nije zamerila Neriu. Rekla je da je sve to okej i da nije toliko loše. Rekla je da smo mogli biti puno bolji.

Na pitanje da li ih je ''Elita 9'' ojačala u emotivnom smislu, oni su jasno istakli svoj stav.

- I živce i psihu i svašta nešto još. Nisam nešto gledao klipove, video sam neke smešne. Da sam gledao neke spletke to nisam. Jedva sam dočekao da izađem, a kamoli da se bavim spletkarenjem.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: pink.rs