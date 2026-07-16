Ne želim da izađem sa detetom na ulicu i da sretnem nekog od njih: Hana i Nerio ne pronalaze zajednički jezik sa Aneli, Marinković dodatno zabiberio! (VIDEO)

Hana i Nerio definitivno nisu uspeli da pronađu zajednički jezik sa Aneli.

Hana Duvnjak, Nerio Ružanji i Ivan Marinković bili su naredni sagovornici kod Bore Santane i Filipa Đukića u emisiji ''Radio Amnezija''.

- Nas dvoje jesmo puno jači. Rešili smo pobleme unutar nas. Mislim da se više ne mogu dešavati stvari koje su se dešavale. - rekla je Hana.

- Ne može nama ovde nikako da bude bolji odnos. Ja bih preferirao da idemo u Split. To mi je jedina stvar koja mi je u glavi. Glavi razlog je da se sklonimo do svega i da krenemo ispočetka - rekao je Nerio.

- Ja ovde nisam mogla da legnem sa otključanim vratima. Ne želim da izađem sa detetom na ulicu i da sretnem nekog od njih. Ne osećam se sigurno i mirno u tom gradu. - rekla je Hana.

- Ja sam za Split iz više razloga. - dodao je Nerio.

- Od koga da se skloniš kad svi žive na različitim mestima? - pitala je Aneli.

- Od svih koji su u Dubrovniku - rekao je Nerio.

- Aneli dolazi da napravi ovde sukob. Oni su svi ista go*na. Ti ljudi su meni naneli bol. - rekla je Hana.

- Žalosno je što su autodestupktivni. Mi drugu stranu niakda nismo čuli, a to je Sitina. Nerio je tu najviše izgubio, Aneli tu nije ništa izgubila. Evo šta je posledicva svega toga da menjaju potpuno sredinu. Razrešenje ove situacije može da se čeka. Postoji mogućnost da Sita uđe i da uđe Nerio. - rekao je Ivan.

- Ja sam uvek bila za to da Nerio i Aneli spuste loptu na normalan način. On nije hteo, nije znao kako. Ja nisam bila tu problem nego njene ishitrene reakcije. JA mislim da će ispasti Sara i Dušica. Stanija će pobediti. - rekla je Hana.

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Autor: Teodora Mladenović