Ona Ursula debela... Dačo Virijević raspalio kao nikada po Tamari Radoman, pokušava Luki da otvori oči (VIDEO)

Dačo Virijević je, kao i uvek, bez dlake na jeziku udario po Tamari Radoman, PR menadžerki Anite Stanojlović.

Milan Milošević, voditelj emisije "Narod pita", porazgovarao je sa Dačom Virijevićem.

- Dačo, kako ti se sve ovo čini - pitao je Milan.

- Što se tiče ove cele priče sa Biljanom, iskreno, ja Biljani ne verujem ništa. Ona je fina i pristupačna žena, ali smo videli šta je pričala za Aneli, dizala je u nebesa, a sa strane pričala drugo. Ako njegova mama traži da se venča sa Aneli, a sa druge strane govori sve te stvari za Aneli i Situ, ko će da poveruje u ovo?! Mene kod Luke nervira što on ne može da se pomiri sa činjenicom ko je Anita bila pre njega - rekao je Dača.

- Anita je bila majka i devojka koja je imala prelep život. Ostvarila se mlada kao majka i bila je pobednica - rekao je Luka.

- Ti moraš da se pomiriš sa činjenicom da je imala te degutantne klipove, mislim dobio sam neke klipove, katastrofa šta šalju, ako si odlučio da budeš sa takvom ženom... - rekao je Dača.

- Anitina prošlost je njena prošlost, Anitina sadašnjost i budućnost je moja budućnost. Isto tako, ako će neko to da osuđuje gde živimo u svetu gde se to podržava što je bila sa ženom, sada ona treba da se gazi na konto toga ceo život - rekao je Luka.

- Kakvo ti je mišljenje Dačo o Tamari - pitao je Milan.

- Kako se zove ona veštica što je živela u moru?! Ursula, e pa ta Ursula, što je pričala da je mene Relja tužio, mene nije on tužio, proverio sam i sve što sam pričao, bila je istina. Meni je, što se tiče nje, pričala Stanija, nije imala lepo mišljenje o njoj. Ona je jedan fan rijalitija i jedno svinjogojstvo, kakav PR menadžer, kome treba iz rijalitija PR menadžer?! Dođi u Belu kuću, dođi da te razvalim - rekao je Dača.

- Ja sam došao večeras da prezentujem i da budem inteligentan. Dača Virijević zastupa Staniju Dobrojević, dobar je drug njen i podržava je. On priča o Tamari i nije je upoznao, a Tamara je sa Stanijom provela 15 godina. Ja sam upoznao Tamaru. Ja ne moram o Tamari da pričam ništa - rekao je Vujović.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić