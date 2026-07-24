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Koja majka će prihvatiti Bajaderu?! Dača dokazima rešeta Luku o Anitinoj prošlosti, on i dalje tvrdi da je sve montirano! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Afera Bajadera trese studio punom parom!

U toku je emisija ''Narod pita'', voditelj Milan Milošević ugostio je Luku Vujovića i Daču Virijevića koji su žestoko zaratili zbog Anite Stanojlović.

- Milane, ovde Goca iz Požarevca. Ja ne mogu da slušam šta ovaj Luka priča, još malo će da napravi da je Anita nevina, a ona treba da rodi drugo dete - rekla je Goca.

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- Vi ste mene branili prošle godine, a sada me baš vi napadate - rekao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ti si na silu bio sa Aneli da bi dobijao fanove i podršku - rekla je Goca.

- Ja mislim da svaka žena zaslužuje da ima lep život - rekao je Luka.

- Kako komentarišeš odnos Tamare i Anitu? - upitao je Milan.

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- Prelepo. Ljubav u pogledu, poverenje, ruka spasa i tako dalje - rekao je Luka.

- Od čega živi ta žena? - upitao je Milan.

- Prodala je stan, uzela 600.000 - rekao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Vezuje Tamaru i Anitu ljubav, ali ljubav kao što je bila između Anite i Tamare. Oni su napravili dete u inat ljudima, on u inat Aneli, a ona u inat Đukiću - rekla je Goca.

- Kako da ne, da ste rekli da je u inat Tamari, onda bih mogla da prihvatim - rekao je Luka.

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- Ma jel da? Što se ne uključi Biljana? - upitala je Goca.

- Zato što će ona biti gospođetina - rekao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Da li si ti video Anitine klipove Bajadere? Nijedna majka neće nju prihvatiti - rekao je Luka.

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- To je montirano - odgovorio je Luka.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.P.

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