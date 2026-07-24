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Totalni karambol: Kačavenda se uključila u emisiju i izvređala Luku kao nikad, bukti žestok rat! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Pljušte nikad teže uvrede i prozivke uživo u emisiji!

U toku je emisija ''Narod pita'', voditelj Milan Milošević ugostio je Luku Vujovića i Daču Virijevića, a putem audio-poziva uključila se Milena Kačavenda koja je urnisala Luku svojim argumentima.

- Ja reko sve sad ćeš, kad ono tebe nema. Ja sve očekivala da dođeš - rekla je Milena.

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- Kačavenda, šta su ti rekla deca za Lukine pretnje? - upitao je Milan.

- Umirali su od smeha. Mene niko još nije j*bavao, niti slomio zube. Ja sam od dece dobila roleks, moram da se pohvalim. Pozvala sam neke ljude iz Zemuna da se raspitam, mene samo zanima gde ti je Akita? - upitala je Milena.

Foto: TV Pink Printscreen

- Što bih ja tebi polagao račune? - upitao je Luka.

- Što nije došla kad nju ništa ne pogađa? Moj sin se j*be u pupak , ali ti ćeš morati da središ šupak. Ja sam došla do Tanje iz Zemuna, to je riba za koju je Luka lažno svedočio. Laž je da je žena bila sa Lukom dok je bila u braku - rekla je Milena.

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- Nije bilo pitanje da joj se oduzmu deca već to što ga je lagala - rekao je Luka.

- Da li je Tanja varala muža s tobom? - upitala je Milena.

- Završio sam s tobom, zdravo i doviđenja - rekao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Odgovori mi na pitanje - rekla je Milena.

- Da li je svedočio da joj se oduzmu deca? - upitao je Milan.

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- Da, naravno. On je uzeo lovu da ukanali žena, Tanja nije bila u braku kad je bila s njim. Zašto vređaš Rumenića? - rekla je Kačavenda.

- Kakve ti veze imaš s tim? Šta te briga - rekao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Što mi nisi j*bao sina na tribinama? - upitala je Milena.

- Zašto je on promenio izjavu? - upitao je Milan.

- Nema svedočenja za decu, ona je lagala da je izgubila alimentaciju - rekao je Luka.

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- Evo javio mi se još jedan dečko koji kaže da je muž od bliznakinje i da si javno ponizio jednu od njih - rekao je Milan.

- Ma lupeta taj, ne postoji - rekao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ti valjda znaš ko su bliznakinje koje si pričao da si j*bao. Ja sedim na svojoj kućnoj adresi i nemam nikakvo obezbeđenje, zašto čovek nije došao? Zašto Anita nije došla večeras u emisiju? - upitala je Milena.

- Zato što ima zabranu od doktora - rekao je Luka.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.P.

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