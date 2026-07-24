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Luka Vujović na ivici suza! Zbog Anite umalo zaplakao pred kamerama, a evo šta kaže Bajo za novu TRUDNU SNAJKU (VIDEO)

Izvor: pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Superfinalista "Elite 9" Luka Vujović ne odvaja se od svoje trudne devojke Anite Stanojlović nakon završetka rijalitija, a na posebno emotivan način govorio je o njoj i njihovoj prvoj zajedničkoj poseti ginekologu, gde je prvi put čuo otkucaje srca svoje ćerkice koja će ove jeseni doći na svet.

Uoči gostovanja u emisiji "Narod pita" progovorio je o odnosu sa Anitom, međutim nije krio da je bio prilično nervozan zbog emisije.

- Sve je super, samo sam sada u "Narod pita", nervozan sam zbog emisije, a to su lepe vesti koje meni daju snagu i volju. Sutra će sve biti kako treba - rekao je on, a potom se, s očima punih suza, osvrnuo na posetu ginekologu.

Foto: Instagram.com/@luka_vujovic_official

- Prelep je osećaj. Pokazao sam snimak i porodici, svi su oduševljeni. Ne mogu da pričam o tim stvarima, odmah me radi na emociju. I moj Noa je video, oduševljen je, podržava Anitu, nas... Uz mene je, to je nekako moja pobeda.

Na pitanje o odnosu sa Nikolom Vujovićem Bajom rekao je:

- Čuo sam se sa ocem, kada bude došao u Beograd upoznaće Anitu.

Ništa od pomirenja s Kačavendom

Tokom "Elite" žestoko je ratovao s Milenom Kačavendom, a tada su najavljivali da će rat nastaviti čim budu izašli iz rijalitija.

Foto: Pink.rs

- Ma, kakvo pomirenje?! Dokle će trajati? Dok žena ne shvati da ne treba da se bavi tuđim životima, već svojim. Ni prošle godine se nisam bavio njenim životom, već ona isključivo mojim, da li imam nešto, gde živim, šta mi rade mama, tata... Ja imam preča posla. Planiramo da polako privodimo kraju celu ovu priču, da se izdvojimo iz tih sukoba sa ljudima, da se osvrnemo na ono što je prioritet, a to je zajednica koja donosi mir - objasnio je Luka za Pink.rs, a zatim se osvrnuo na Anđela Rankovića, Anitinog bivšeg.

- Mislim da je to već rešeno... 11. mesto. Anđela neću da komentarišem napolje, Anita samo ako se bude bavila, podržavam je - rekao je Luka.

Autor: D .T.

#Anita Stanojlović

#luka vujović

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