Svi znaju da Samuel postoji: Javio se Mujo koji tvrdi da Asmin IMA SINA, palo suočavanje rođaka posle nekoliko meseci (VIDEO)

Mujo, rođak Asmina Durdžića, javio se u emisiju "Narod pita", te se tako suočio sa Asminom, za kog tvrdi da ima sina Samuela.

Voditeljka Ana Radulović je nakon kratke pauze poželela dobro veče i narednom gledaocu, a na telefonskoj liniji je bio Asminov rođak Mujo, koji mesecima unazad tvrdi da Asmin ima sina Samuela.

- Od tate i mame sam čuo jednu stranu priče, ne znam šta je tu bilo i kako je bilo. Sudo mi je isto neke stvari rekao, ne znam šta je istina, ja ću s rođakom da popričam u četiri oka, znam da lično nema ništa protiv mene - rekao je Asmin.

- Ti znaš Asmine da je tvoj otac mene napao, da je vređao familiju. Ja nisam nikoga napao, ja sam otišao kod frizera - rekao je Mujo.

- Priča vezana za Samuela, je l' Asmin laže ili Vi lažete - pitala je Ana.

- Ja sam danas čuo da Mujo i njegova žena pokušavaju to da dokažu i da su zvali sve socijalne službe da to dokažu - rekao je Asmin.

- To svi znaju da Samuel postoji, to je to - rekao je Mujo.

- Ako postoji ta mama od Samuela, Sita je pre neki dan objavila sliku iz Samuela, ja tog dečka ne poznajem. Mujo je od tatine sestre sin. Imaš li ti dokaze o tome?! - rekao je Durdžić.

- Ne trebaju mi dokazi, ti si to sam pričao, ja nisam video tog sina. Asmin je to pričao, priča od dvehiljade ne znam ni ja koje godine. To nije nikakva tajna, i da imaš Bože moj - rekao je Mujo.

- Nije mi jasno da neko ko je tvoj rođak tvrdi ovakvu stvar, a ti tvrdiš da nije istina. Mujo, je l' postoji neka slika Samuela - pitala je Ana.

- Ne možeš ti ništa da dokažeš, dete je usvojeno, ono je pod zakonskom zaštitom i tek nakon što napuni 18 godina, može da traži svog oca - rekao je Mujo.

- Ti si nafilovan Mujo, mene niko nije mogao da filuje, ja znam ko je tebe nafilovao da ideš u Sarajevo...Malo te je Izet nafilovao, taj tatin brat, oni nisu u dobrim odnosima, nije ni sa kim dobar. Mujo zna šta se desilo kada sam prvi put sleteo iz Majamija, nešto je dobio neko ko nije zaslužio to, Mujo zna - rekao je Asmin.

- Ja nikoga ne pljujem - rekao je Mujo.

- Da li si ti izjavio da je moja sestra silovana od strane nekog strica?! Ja znam da dok si bio sa mnom dobar, nisi bio sa Izetom dobar - rekao je Asmin.

- Tačno je da imaš teorije, kada si spomenuo mene i moje dete, pa je tvoj tata počeo da vređa. Ja Asmina razumem, ne može on da gleda da se pljuje Stanija i Aneli, pa da se posle toga grle. To je sve protiv Asmina, jer ako je Asmin njihov sin, ja stojim uz svoju decu - rekao je Mujo.

- Je l' ste očekivali da tako izgrle - pitala je Ana.

- Ne. Ako su oni na Asminovoj strani, trebaju i da budu na Asminovoj strani. Kako je, tako je, ako je moje dete, moje je je dete - rekao je Asmin.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić