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Procvetali: Gledateljka ishvalila Maju i Alibabu kao nikog, oni ne skidaju osmeh s lica! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ovako lepi komentari su im i više nego prijali!

U toku je emisija ''Narod pita'', voditeljka Ana Radulović ugostila je Asmina Durdžića i Maju Marinković, a putem audio-poziva uključila se gledateljka koja je podržala Asmina i Maju.

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- Ovde Anja iz Beograda. Mene su jako iznervirali loši komentari o Maji jer je ona divna devojka, bori se sama za sebe i mnogi zaboravljaju da je ona tu već osam godina tako da jedina veza može bude u rijalitiju. Njenu vezu karakterišu kao da je ona ne znam šta, a slično vezu je imala sa Carem. Mevlida i Mustafa brane Staniju, a ona je njihovog sina baš unakazila. Verujem da ćete vas dvoje uspeti jer ste svašta prošli tamo. Asmine ti si mene prvih par meseci oduševio, mogu da ti kažem samo jedno veliko bravo. Mislim da je Maju i privlačilo što si sve to dobro nosio. Takođe, mislim da su Maju sve devojke vređale jer su bile ljubomorne zbog Takija - rekla je gledateljka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Asmin je od prvog do poslednjeg dana isti, razlika je samo što je bio sa mnom u vezi. Itekako bi mnoge bile sa Asminom, to je činjenica. Ja ne mislim da su otkinule kad su Asmina videle, već su tamo žene spremne da za prvu temu urade sve. Imaš situacije kada devojke već tri godine učestvuju, a ni mama i tata im ne znaju da su tamo - rekla je Maja.

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- Mislim da Maja ne treba da priča o nekim devojkama i da im daju na značaju - rekla je Alibaba.

- Mislim da bi Maja i Asmin i pre bili zajedno, ali je Aneli držala Maju blizu sebe - rekla je gledateljka.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku.  

Autor: N.P.

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