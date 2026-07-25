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Ipak počeli Aneli od blata da prave? Alibaba i Maja unakazili Staniju prozivkama, svim silama stali u odbranu lavice! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs, TV Pink Printscreen ||

Šokantni preokreti se dešavaju ove noći!

U toku je emisija ''Narod pita'', voditeljka Ana Radulović ugostila je Asmina Durdžića i Maju Marinković koji su progovorili o Staniji Dobrojević i Aneli Ahmić.

- Asmine, da li te više uvredila Aneli ili Stanija? - upitala je Ana.

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- Obe su mi iste. Veću težinu ima to što imam dete s Aneli jer zbog nas dve samo dete ispašta. Mislim da me više uvredila Stanija jer ja njoj ništa loše nisam uradio. Ja sam tek sad video kolika je ona fejkara, sad da je vidim prvi put nikad joj ne bih prišao. Ona je pokušavala da me što više sroza narodu i Maji. Lagala je da sam završavao u nju u kvarno, ne zanima me ta devojka, mislim da je ponizila samo sebe. Ja sam otišao sa ciljem da spavam s njom, a nakon nekog vremena sam je zavoleo - rekao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

- Je l' ti je žao što je izgubila bebu s tobom? - upitala je Ana.

- Zamisli da imam još dete s njom? Hvala Bogu što ga nemam. Aneli je imala pravo jer kad čuje da sam ja sa Stanijom potrošio pola miliona evra, a ona ušla da bi zaradila za sebe i ćerku - rekao je Asmin.

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- Ja razumem Aneli što sluša te neke stvari, mislim da bih ja bila mnogo gora. Ja nisam u dobrim odnosima Bog zna kakvim sa Aneli, ali sam iskrena i mislim da je Aneli mnogo bolji čovek - rekla je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Mene Aneli pita: ''Hoćeš da kupiš Nori stan sa mnom?'', pa ja ću i sam da joj kupim samo nek one budu normalne i nek mi da da viđam dete - rekao je Alibaba.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.P.

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