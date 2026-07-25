Blam života, žao mi je Terze: Maja i Asmin dali svoj sud o aferi Sofije i Daneta (VIDEO)

Afera Sofije Janićijević i sedamdesetogodišnjeg Daneta tresla je region, a na ovu temu su svoje mišljenje dali Maja Marinković i Asmin Durdžić!

Ana Radulović poželela je dobro veče i narednom gledaocu.

- Lazar iz Novog Sada je kraj telefona. Prvo bih pitao Asmina, mislim da nemaš oči i da kada vidiš tu Maju, razni klipovi kruže po instagramu o njenom izgledu. Ne verujem da ne vidiš razliku između nje i Stanije - pitao je gledalac.

- Ti bi sad sve dao da budeš na mom mestu, ali ti su muškarac koji ne može da iznese Maju Marinković, ti si svestan da ne možeš piće s njom da popiješ, a kupuješ Stanijine slike na Onlifensu i dr*aš - rekao je Asmin.

- Šta je blatim?! Imaš oči, ja mislim da nemaš oči. To je tvoj izbor, treba da pogledaš kako je izgledala pre - rekao je gledalac.

- Hajde mi sada pusti poruku na instagramu, Lazare, da pokažem tvoju sliku da vidimo koji si ti lepotan i kakvi osuđuju njen izgled - rekao je Asmin.

- Vidiš li ti kako je njeno du*e urađeno. Ja sam imao lepše devojke od Maje - rekao je gledalac.

- Zašto udaraš na fizički izgled kad se svog stidiš?! Da li lečiš svoj kompleks vređajući tuđi izgled, jer si nezadovoljan svojim - rekao je Asmin.

- Ne ponižavam je...Je l' ti nju vidiš kako izgleda na bazenu?! Šta imaš ti da gledaš mene. Pogledaj Majinu facu, kao majmun izgleda - pitao je gledalac.

- Ne isplati ti se da ulaziš sa mnom u sukob - rekao je Asmin.

- Maju je Peca je*ao u bazenu - rekao je gledalac.

Ana je, potom, sa gostima prokomentarisala aferu Sofije Janićijević i Daneta (70).

- Majo, kako komentarišeš sve oko Sofije i Daneta - pitala je Ana.

- Ne smatram da to može svakoj ženi da se desi, kada je počela ta priča nisam imala potrebu da je gazim, mislim da je dovoljno zgazila samu sebe da bude u bilo kakvom ljubavnom odnosu sa čovekom koji može deka da joj bude. Kada sam videla uspomene i onaj klip kada se ljube i poruke: "tvoja sam cela". Da, mislim da je to blam za života. Bilo kakav vid manipulacije pada u vodu, ako tebi taj neko ima poveznice sa majkom, ako ti neko kupuje donji veš, na veliko, ako se šetaš po pijaci sa njim. Sofija je neko ko voli samo novac i veliki je materijalista. Ne postoji ta cifra u životu da se tako nešto dogodi - rekla je Maja.

- Ona je prošle godine sve živo demantovala, ovo za Atmira Albu, to je sve istina. Sofija je pokazala da je nije blam, da je ponosna na sebe i svoju mamu. Ona je za mene devojka koja je spremna na sve! Ta devojka je blam, u toj priči mi je žao Terze i njegove ćerke Barbare, ne mogu da verujem da je Terza preko nekih stvari prešao, ako jeste, onda mu želim sreću i to govori o njemu - rekao je Asmin.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić