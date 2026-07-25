Muškarac koji je zaljubljen, ne može da... Alibaba sve sigurniji da je Đukić folirao emocije prema Aneli! (VIDEO)

Ipak posle svega priznao da želi da Aneli pronađe ljubav svog života!

U toku je emisija ''Narod pita'', voditeljka Ana Radulović ugostila je Asmina Durdžića i Maju Marinković, dok se putem audio-poziva uključila gledateljka koja podržava vezu Asmina i Maje jer smatra da su rođeni jedno za drugo.

- Kako komentarišete odnos Aneli i Đukića? - upitala je Ana.

- Aneli ima pravo da pronađe svoju sreću, to sam uvek pričala. Mislim da je Aneli malo izgubila zbog tog Filipovog stava, ali videla sam energiju i privlačnost između njih. Vidim i da kada se rijaliti završio, stvarno postoji privlačnost između njih dvoje - rekla je Maja.

- Ja bih voleo da Aneli nađe ljubav svog života i da ima nekog ko će da je voli, ali mislim da kad neko osvaja i kad je muško zaljubljen onda ne bi išao s drugom devojkom u krevet. Može se oprostiti jednom u svađi, ali on sa svakom devojkom ima istu šemu - rekao je Asmin.

- On jeste malo drugačiji u odnosu sa Aneli kad pogledamo kakav je s drugim devojkama - rekla je Ana.

- On da je zaljubljen u Aneli, onda bi bio s njom posle izlaska, a ne sa Todićkom i ostalim devojkama. Aneli mora da razmisli da li je taj muškarac spreman da prihvati i njeno dete, njih je dve - rekao je Asmin.

- Dobro jutro, ovde Lidija iz Niša. Pozvala sam prvi put i htela sam da kažem da su Asmin i Maja rođeni jedno za drugo, mislim da su savršeni par i da se savršeno razumeju. Videli smo tri četiri klipa, to je samo deo njihove ljubavi. Asmin kaže da je jako ljubomoran, ne znam kako mu onda sve to što je Maja radila ne smeta. Oni su pet dana u velikoj ljubavi i ja im želim da budu još pet dana u velikoj ljubavi - rekla je gledateljka.

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Autor: N.P.