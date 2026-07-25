Filip Car pokušao da dođe do Maje?! Ona indirektno priznala da je hteo da je čuje: Asmin se uverio u ovih pet dana da je situacija drugačija (VIDEO)

Gledalac je prekorio Asmina zbog ponašanja, a nahvalio je Maju, nakon čega je ona prokomentarisala njegova oglašavanja.

Voditeljka emisije "Narod pita", Ana Radulović, porazgovarala je sa svojim gostima, Majom i Asminom, o odnosu Stanije Dobrojević i Anđela Rankovića.

- Stanija i Anđelo, hajde mi to prokomentarišite - pitala je Ana.

- Stanija je najstrašnije pljuvala Anđela kada je bio u odnosu sa Anitom, kada ustane da priča, govorila je: "jao, ovaj ped*rko opet priča", nije mogla da ga sluša. Mislim da je Anđelo dokazao da ga ne zanimaju fejk priče i ostalo. Govorila je da je kao neki ped*rko - rekao je Asmin.

- Kako komentarišeš njen sukob sa Lukom i Anitom - pitala je Ana.

- Stanija je vređala Anitu dok je trudna, isto je ona prvo počela tu svađu. Prvo se kačila na Maju i na mene, vređala je Majinog oca jer joj je to najbolnija tačka i zna da ću ja da skočim da ću da je branim, a kada smo je kulirali, onda je prešla na druge...Ona je meni govorila da su je Tamara Đurić i Jelena Golubović doveli do pobede - rekao je Durdžić.

- Anđelo je klasično oduvao. Nabacivala mu je tu čokoladu kao da je rekao da će da joj da milion dolara. Uu, jaka stvar čokolada! Ljudi su ograničeni i primitivni, Anđelo je klasično oduvao. Ona je neko ko ne dozvoljava da se išta kaže, udari najniže, pa kada joj vratiš, ona kuka - rekla je Maja.

Ana je poželela dobro veče narednom gledaocu.

- Ovde Dejan Rakić iz Pančeva. Prvo pitanje imam za Maju, svaka ti čast, ti si legenda. Ti si sestro moja, lakirana si sa svim bojama, nije da te je Taki pravio, nego stvarno, svaka ti čast. Ja pratim već osam godina rijaliti, pratim klipove i to, svakog jednog si dovela da bude miš ili onaj Leo, svaka ti čast Majo, nemam reči za tebe. To su sve glumci, oni ne žive život tamo, oni glume. Drugo, imaš veliku podršku od nas roma, samo da znaš - rekao je gledalac, a potom je nastavio:

- Ja znam da nikada nećeš zaboraviti neke uvrede i to za Takija, ti znaš vrlo dobro šta ćeš da radiš, gde mu je mesto. Pošto se čovek zaljubi na svaka tri meseca, voli, tetovira, radi, svaka mu čast, ja bih voleo da volim toliko žena i da se zaljubljujem...E sad bih došao samo do Asmina, ne bih ga vređao, nemam potrebe, ali hoću da ga pitam, ti znaš da tamo u Lincu na svakom ćošku postoji takva za 100, 150 evra - pitao je gledalac.

- Ne mogu takve devojke da uporedim sa Majom, ali da, postoje - rekao je Asmin.

- Ja znam dosta ljudi iz Bosne, iz Bijeljine, Behaća...Ti si bio moj favorit kada si ušao, bio si alfa mužijak, imao si sve u rukama, sva oružija su bila u tvojim rukama. Ti si za tri meseca izgubio sve što si imao u rukama, ali nije Maja kriva. Maja zna taktiku, ona igra rijaliti već osam godina, non-stop ti je govorila da se nije zaljubila. Druže, ovo što si prošao ti, ja sam mislio da je Bebica došao sa Marsa, da Bebica ne postoji na našoj planeti i pitao sam čoveka da li je došao sa Marsa, čovek nije znao, bio je zaljubljen, pa je pokazao svoje pravo lice. Ti si toliko nisko pao, prvenstveno, porodica ti je na prvom mestu kakva god da je, da je najgora, majka, otac, sestra, ćerka, brat, deca su ti na prvom mestu. Ti si bauštelac, ja sam bauštelac, valjda znaš kako se radi sa radnicima, tako si mogao i u rijalitiju, da budu svi tvoji radnici - rekao je gledalac.

- Možda na početku mnogi jesu bili moji radnici, ja nikada ništa nisam radio lažno, niti fejk. Ja sam imao mogućnost da biram Maju što sam osećao iskreno ili da biram igre koje su fejk, ja sam birao iskreno - rekao je Asmin.

- Mogao si da iskuliraš te uvrede, da legneš i uživaš pored tvoje Maje. Ti nisi mogao da izdržiš. Ja ne bih ušao u rijaliti jer ne bih mogao da izdržim taj pritisak da mi neko vređa decu i ženu. Ti si tri godine bio vređan, došao si da dokažeš svoju istinu i bio si na tom putu - rekao je gledalac.

- U pravu si, mislim da su ljudi prepoznali da sam bio iskren, da nisam bio lažan i da sam borac, pa sam zato bio peto mesto - rekao je Asmin.

- Sve, sve okej, ali one uvrede i one napade, znam da boli, trebao si da se skloniš, znao si gde si ušao. Brate, nisi ušao za kikiriki - rekao je gledalac.

Maja se, potom, osvrnula na oglašavanja Filipa Cara.

- Razlika između mene i njega (Filip Car) je ta što ja ne pljujem bivše partnera. Sve se izgubilo u meni kada je on u pitanju - rekla je Maja.

- Ja verujem Maji, i da se desi to, ne verujem da voli Filipa. Sve što je bilo unutra, to je za mene prošlost. Bili smo u svađama tada - rekao je Asmin.

- Svi su mislili da ću ga zvati, i, šta je sad?! - rekla je Maja.

- Ja u životu nemam nikakvu garanciju, ona meni nikada nije dala povoda za neku ljubomoru. Maja je sto odsto verna, sve mi pokazuje i prijavljuje. Ako on ima neki problem, nek me nazove. Ja sam ga očekivao na žurki, nije došao - rekao je Asmin.

- Asmin je imao priliku da se uveri u ovih pet dana da je situacija potpuno drugačija, ali ne želim da pričam o tome - rekla je Maja.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić