'SRBIJA VIŠE NE OSTAJE BEZ STOLICE U MEĐUNARODNOJ POLITICI' Željko Mitrović o ukidanju carina Amerike našoj zemlji: Hvala našim prijateljima, lično sam mnogo srećan! (VIDEO)

Sjedinjene Američke Države su nakon intenzivnih razgovora sa predstavnicima Republike Srbije o trgovinskim pitanjima ukinule carine od 35 odsto za našu državu i od sinoć, tarife za Srbiju ne postoje - a tim povodom, na društvenoj mreži Instagram, oglasio se i Željko Mitrović.

Direktor i vlasnik Pink Media Group Željko Mitrović istakao je da je lično veoma srećan zbog postignutog dogovora, te i da mu je drago što je Srbija, posle više decenija, obezbedila poziciju da više ne ostaje bez 'stolice' ali i bez važnih prijateljstava koja su ključna za dalji razvoj i napredak Srbije.

Tim povodom, uz napisane reči, Mitrović je u čast početka nove epohe u odnosima USA i Srbije, ponovio klip i pesmu ''Amazing Grace'' koju je otpevao i snimio kao čestitku američkim prijateljima povodom Dana nezavisnosti i dvesta pedesetog rodjendana SAD.

- Hvala našim američkim prijateljima u DC, na skidanju carina na uvoz srpskih proizvoda! Lično sam mnogo srećan, i sada više nemam nikakvu sumnju da će Srbija u strateškom partnerstvu sa US imati raketni uspon! Medjunarodna politika je kao igra “Muzičke stolice”, što znači da kad muzika stane, uvek neko mora da ostane bez stolice! Drago mi je što je Srbija, posle više decenija, obezbedila poziciju da više ne ostaje bez stolice ali i bez važnih prijateljstava koja su ključna za dalji razvoj i napredak Srbije! U čast početka nove epohe u odnosima USA i Srbije, ponoviću klip i pesmu Amazing Grace koju sam otpevao i snimio kao čestitku američkim prijateljima za 4.jul-Dan nezavisnosti i dvesta pedeseti rodjendan Sjedinjenih Američkih Država (USA)! Živeli dragi naši Ameri! - napisao je Mitrović uz video snimak.

Autor: D.B.