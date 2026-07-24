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UŽIVO U 'VESTIMA - MINUT, DVA' NA TV PINK! Vučić o VAŽNOJ ODLUCI Amerike da ukine carine Srbiji: Ovo je OGROMNA ŠANSA ZA NAŠU ZEMLJU, otvara mnoge perspektive!

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/DEJAN ŽIVANČEVIĆ ||

Sjedinjene Američke Države su nakon intenzivnih razgovora sa predstavnicima Republike Srbijom o trgovinskim pitanjima ukinule carine od 35 odsto za našu državu i od noćas tarife za Srbiju ne postoje.

Vučić je istakao da je ovo ogromna šansa za Srbiju,.

- Imali smo carine na čelik, aluminijum, putnička vozila, bakar, što su strateški proizvodi i što su amerikanci uvej radili, a onda su dodate tarife kao odgovor zemljama koje su imale spoljnotrgovinski suficit prema SAD. Ljudi treba da znaju da je to nama nanelo probleme, posebno kod dela stranih i domaćih kompanija - naveo je Vučić.

Predsednik Srbije je istakao su od noćas po našem vremenu tarife za Srbiju nula odsto.

- U budućem periodu biće 10 i 12, ali za sada će biti 0 odsto. To nama daje ogromnu šansu - istakao je Vučić.

Kako je naveo vođene su četiri istrage:

- Prva je oko prinudnog rada. Tu smo dugo stajajali i EU je stavljena na listu od 10 odsto tarifa. Drugi razlog su bile nepovolje trgovinske prakse. Srbija skinuta sa liste. Tri, farmaceutska industrija i visoke cene lekova. I četiri, nepovoljne prakse u digitalnim taksama i porezima - naveo je Vučić.

On je naveo da ovo otvara mnoge perspektive, ali i da pokazuje kakav je odnos SAD prema Srbiji.

Građani su sve detalje o ukidanju sankcija mogli da čuju u izjavi pedsednika Srbije Aleksandara Vučića uživo u "Vestima - minut, dva" na Televiziji Pink.

Autor: S.M.

#Aleksandar Vučić

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