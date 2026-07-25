Svi detalji ukidanja carinske tarife od 35 odsto Amerike Srbiji! Vučić: Ovako su SAD sprovele četiri istrage (VIDEO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obraća se javnosti nakon što su carine od 35 odsto, koje su ranije SAD zarezale Srbiji, prestale da važe. U prethodnim danima Srbija je vodila intenzivne razgovore sa američkom administracijom o trgovinskim pitanjima.

- Imali smo carine na čelik, aluminijum, putnička vozila, bakar, što su strateški proizvodi i što su amerikanci uvek radili, a onda su dodate tarife kao odgovor zemljama koje su imale spoljnotrgovinski suficit prema SAD. Ljudi treba da znaju da je to nama nanelo probleme, posebno kod dela stranih i domaćih kompanija. Užički Partizan je izvozio njima. Od noćas po našem vremenu tarife za Srbiju su 0%. U budućem periodu biće 10 i 12, ali za sada će biti 0 odsto. To nama daje ogromnu šansu.

- To će značiti dalje snaženje našeg investicionog rejtinga, nivoa našeg kreditnog rejtinga. To će za nas da znači, rekao bih, ogromnu priliku da, kada ljudi porede gde će da ulažu novac, da znaju da mogu da ulažu u našu zemlju i da im je to jednostavnije.

Amerika vodila 4 istrage

- Četiri istrage su tu vođenje. Prva je oko prinudnog rada. Tu smo dugo stajajali i EU je stavljena na listu od 10 odsto tarifa. Drugi razlog su bile nepovolje trgovinske prakse. Srbija skinuta sa liste. Tri, farmaceutska industrija i visoke cene lekova. I četiri, nepovoljne prakse u digitalnim taksama i porezima.

- Mi razgovaramo sa Amerikancima, zahvalan sam i predsedniku Trampu i zbog toga što je obraćao pažnju na jednu malu Srbiju i povremeno prenosio delove mojih intervjua. Drago mi je zbog dostojanstva našeg naroda i naše zemlje. Mi smo svoj posao uradili ali hvala našim američkim partnerima na poverenju. Nemoguće je da ostane na 0% tarife, ali verujem da u narednih 6 meseci može ostati na ovom nivou.

- Ako vam ja kažem da je jedna japanska kompanija planirala 500 miliona dolara da uloži i da zbog ovoga nije želela da uloži. To sam čuo direktno u Tokiju, i sad sam siguran da hoće da ulože. Znam da vole ovu zemlju, znam da su zadovoljni svim drugim uslovima. Tako da, samo to kada pogledate, to se zove neka vrsta izgubljene dobiti.

- Ovo otvara mnoge druge perspektive, mnogo toga je dobro. Švajcarska, Izrael i druge zemlje imaju 12 odsto. Mi smo se noćas radovali jer smo mislili da ćemo biti skinuti na 10, 12 odsto.

Predsednik je govorio i o energetskoj situaciji

- Mislim da po prvi put sa optimizmom očekujemo kraj razgovor u tom trouglu Rusi, Mađari, Srbi. Mislim da smo blizu konačnog rešenja po tom pitanju. To Srbiji daje veliku snagu i po pitanju fiskalne stabilnosti, kreditnog rejtinga i svih drugih stvari. To bi bila ogromna snaga za Srbiju i verujem da to možemo u narednih mesec dana da završimo.

- Hrvatska je ozbiljna zemlja, to govorim bez imalo ironije. Nama Dunav nikada nije bio na nižem vodostaju, teško barže prolaze. Mnogo problema imamo sa gorivom, a ne smemo da dozvolimo ni na malim pumpama da gorivo nestaje. Ne mogu ja da vam garantujem jer ovo što se zbiva u svetu nije normalno. Dunavu nikad nije bio vodostaj na nižem nivou, s mukom barže prolaze, teško je uvoziti. Mi smo iz operativnih rezervi dozvolili našim kompanijama da izvuku svoje ogromne količine goriva, 15 plus 5 hiljada tona. Mnogo problema ne smemo da dozvolimo ni na malim pumpama da nestaje, zato smo pustili i da, uprkos tome što mi snižavamo nivo akciznog udela, dakle i sebi otimamo novac, da bude nestašica. Ali ne mogu ja da vam garantujem, jer ovo što se zbiva u svetu nije normalno.

- Nažalost, ja sam to negde predvideo, od toga nemam ništa, samo me više boli glava kada sam i kod vas u programu rekao da, kada je potpisan memorandum između Amerikanaca i Irana, ja sam rekao da uzrok nije rešen i da ne verujem da će se stati sa sukobom. To je jedan razlog.

- Drugi razlog, sad angažovanje Huta u Jemenu, dodatni, dakle da ne može ni ovamo preko Crvenog mora da prolazi nafta. Treći razlog, besomučno uništavanje ruskih rafinerija. Rusija mora da uvozi, kao naftna velesila, mora da uvozi gorivo, ima problema u svim regionima, čak i u Moskovskom i Peterburškom. Nešto manje nego u drugim regionima, ali u svim drugim regionima velike probleme sa snabdevanjem gorivom. Mi ih nemamo i dalje, i dalje imamo značajne rezerve, ali sam oformio poseban tim i lično ću se time baviti da uradim sve da izbegnemo nestašice i veće probleme. Hoće li biti lako, neće, ali to je naš posao. Da li sam zabrinut zbog toga, jesam. Da li svaki čovek treba da bude zabrinut? Ne moraju ljudi da brinu, ima nas dovoljno čiji je to posao da brinemo, ali da li je laka situacija, naravno da nije.

Otkrio nove detalje o novim merama za građane Srbije

- Od 1. avgusta idemo sa nižom cenom lekova. Znamo šta smo učinili po tom pitanju da bi se do toga došla. Imamo uobičajenu podelu penzija od 2. do 10., a 14. septembra idemo sa isplatom svega onoga o čemu smo govorili. Pa isplata za one koji su pod boračkom zaštitom, socijalnom kategorijama, poljoprivrednim penzionerima. 35.000 dinara za one koji imaju penzije do 32.000 dinara, zatim 25.000, 27.500 dinara i 20.000 dinara za one koji imaju više penzije. Idemo isto sa dodatnim davanjima za borce, sve borce, za one koji su deo boračkog, pod boračkom zaštitom, dakle oni će primiti više novca. Idemo za sve one koji imaju socijalna primanja u isto vreme.

- E sad, ono što je važno, iz akcionarskog fonda, 22. septembra idemo, moramo u međuvremenu da promenimo zakon, jer je neko napravio veoma glup zakon tamo 2007. i 2008. godine. Da vam objasnim u jednoj reči, verujem da interesuje građane. Tada je napisano da svi koji su punoletni do 2007. godine, dakle da oni imaju pravo. I sad mi moramo da isplatimo i za umrle ljude u međuvremenu, a njih je milion i 300 i nešto hiljada, odnosno u skladu sa ostavinskim postupkom, njihovim naslednicima. Tako da će neka lica dobiti po 2, 2 ili 3 puta, ukupno će dobiti po 6.000 dinara. Neko će dobiti čak i 12, neki čak i 18.000 dinara.

- Dakle, da imate u vidu. Ukupno ćemo dati 7.668.000 isplata. Naših građana realno ima ovde da živi oko 6 miliona, onda vam je jasno da ćemo, govorim o punoletnim građanima, onda verujem da razumete šta ćemo još morati da isplatimo. Dakle, svi dobijaju po 6.000 dinara, a neki će dobiti nešto više od toga. Moramo taj zakon da promenimo, a recimo oni koji su punoletni danas ne bi imali pravo na to, jer po zakonu samo oni koji su bili punoletni do 2007. Zato moramo da promenimo zakon da bi sva punoletna lica i oni koji danas imaju 35 godina mogli da dobiju, ako inače ne bi imali pravo da dobiju. I ono što je važno, početkom septembra obavestićemo građane kolika povećanja penzija i plata u javnom sektoru idu, dakle da li će to biti 5., 6., 7., 8., ne znam tačan dan, ali to je vreme kada mogu da očekuju velike odluke.

Autor: D.B.