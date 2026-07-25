Prijavio sam Aneli policiji! Asmin Durdžić posle tri godine kreće u borbu za ćerku Noru: Dete će joj biti oduzeto (VIDEO)

Superfinalista "Elite" Asmin Durdžić gostovao je protekle noći zajedno sa devojkom Majom Marinković u emisiji "Elita - Narod pita" na Pinku, a intervju je dao i za naš portal, te progovorio o detaljima svoje pravne borbe za viđanje ćerkice Nore, sa kojom već tri godine nema kontakt.

Svoju bivšu nevenčanu suprugu Aneli Ahmić prijavio je nadležnim organima, a već prvog dana iduće nedelje biće i ozvaničen početak njegove pravne borbe za ćerkicu.

- Prijavio sam policiji da je dete već tri godine van Austrije, ispričao sam situaciju. Rekli su da moram da dođem ja i advokat, da potpišemo to, da pokrenemo tužbu, da da advokat izjavu, pošto on mene zastupa u Austriji. On će to u ponedeljak da reši sa policijom, odmah se pokreće postupak preko suda, a potom Centar za socijalni rad... Pokrenuće se postupak da se dete vrati u Austriju. Sve dok traje suđenje ne može da se napusti Austrija - objasnio je on, a potom dodao:

- Neće joj biti oduzeto dete, već mora da ga vrati u Austriju. Ukoliko to Aneli ne bude uradila, onda će joj nažalost biti oduzeto. Ja idem sa policijom da oduzmem dete, to stvarno ne želim. Ovo će joj biti samo mali znak da nikada u životu ništa nisam prijavio, da sada nauči ona, njena mama i sestra šta se dešava stvarno kada prijavim u Austriji to za dete.

Dok je govorio o njihovim prethodnim dogovorima koje su kovali dok su još bili u rijalitiju, Asmin je rekao da će otići u Dubrovnik, da pokuša da vidi dete, ali da od pravne borbe neće odustati, te da je Aneli mogla da mu ćerku dovede u Beograd da je vidi, da je stvarno to želela.

- Što nije došla u Beograd, da vidim svoje dete? Idem 26. tamo, to nema veze sa tim, šta ako ona to samo igra za rijaliti, uđe u desetku i kaže:"Nema više deteta"? Šta onda da radim? Da slušam ponovo tri godine iste priče, da blamiram sebe, svoju porodicu? Našu Noru da blamiram, stvarno mi više ne pada na pamet. Sama je rekla:"On da je hteo da vidi dete, on bi nazvao policiju".

Proteklih dana narušio je odnose sa roditeljima Mevlidom i Mustafom, a pred kamerama je priznao da im je na blok listi.

- Mustafa me je blokirao, opet odblokirao danas poslepodne. Ništa novo. I pre, kada smo sarađivali poslovno, on mene blokira, pa me odblokira posle četiri-pet sati... Nije to ništa strašno što me je blokirao - objasnio je Asmin.

Gde je brat Sudo?

Pričalo se da je zbog svog ponašanja u rijalitiju narušio odnose i sa rođenim bratom Sudom, međutim Asmin to demantuje.

- Sa svojim bratom se čujem svaki dan, i sa Majom je popričao - rekao je on, dok je Marinkovićeva potvrdila:

- Super momak, normalan, van svega ovoga, njega bih izdvojila iz cele ove priče. Toliko je kulturan, normalan, o njemu sve najlepše imam da kažem.

O odnosu sa Kačavendom

- Uopšte me ne zanima Milena Kačavenda. Ako ona bude želela i zahtevala da dovedem pokojnog verenika, da pokazujem neke stvari o njoj - mogu, ali me trenutno ne zanima, iz poštovanja prema mojoj porodici, jer su me zamolili... Samo da vide moj otac i majka da ja ipak neke stvari poštujem. Zamolili su me, ja ne diram ženu, a ja sam njih zamolio, a oni rade i dalje ono što misle da treba da rade. Nadam se da će sad od mene nešto da nauče - objasnio je Asmin i dodao:

- Ukoliko budem u emisiji sa Milenom Kačavendom, ukoliko ona mene ponovo bude prva vređala i pretila, dobiće od mene povratnu koju ne može ni zamisliti.

Autor: D. T.