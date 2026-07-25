'TRČI ZA TOBOM KO FIFI' Gledateljka prozvala Janjuša zbog veze sa Vanjom, Milena mu otkrila koju pesmu da joj peva pa dobio nov nadimak (VIDEO)

Janjuš menjao sve boje zbog gledateljke koja je udarila ne njegovu vezu sa Vanjom Živić.

Gosti večerašnje emisije "Narod pita" bili su Milena Kačavenda i Marko Janjušević Janjuš. Voditeljka Maša Mihailović uključila je u emisiju gledateljku Snežu.

- Htela bih da pozdravim Janjuša, Milenu nikako. Biću veoma kratka, da kažem da je bruka za ove glasače, trebalo je da pobedi Nerio, a ne Stanija i Aneli. Pobedili su ološi, i Janjuš je pravi genije. - rekla je Sneža.

- Hvala vam puno, vidi se da ste divna žena, a ne kao neki - dodao je Janjuš.

- Sukob Milene i Janjuša, je ono što smo već gledali, ona mi je odvratna, a Janjuša pozdravljam puno i Neria naravno - dodala je Sneža.

Milena je nakon uključenja pustila klip na kojem Janjuš nju vređa i govori joj da će da joj vrati novac umesto Vanje Živić.

- Prvo si rekao da ćeš mi ti vratiti pare, pa da mi nećeš vratiti pare umesto nje, a onda je rečeno da će da mi donese ona u Narod pita, ali ne može, jer bi ležala ovde. Moram da kažem da je to paradoks života, nego da li si skinuo stomak - rekla je Milena, a Janjuš je pokazao stomak, pa je Milena dodala:

- Apropo tvoje tetovaže, Tome Zdravkovića, omiljena pesma tvoje devojke je Hej Danka, Danka, pitaj je zašto - rekla je Milena.

U emisiju se potom uključila gledateljka Nela iz Sicilije, koja je pozdravila Milenu pa se obratila Janjušu:

- Njemu ne želim ništa, on je dobio ženu koja će da se istopi ako skoče temperature u Beogradu. Janjuš je blam, sramota za gledati sve što je radio i govorio o njoj, nazvaio je "ženom na poziv" a pred Lazarom je bila dama. Janjuša je pokidala ljubomora, nije mogao da se nosi sa jakom ženom. Moram da kažem da je on MIlenu emotivno izmanipulisao. Janjuše napravio si Maji dete, naterao si je da abortira, Aneli si gurao sa stola - upitala je gledateljka.

- Mene zanima šta ste vi večerali na tom odmoru gospođo, kada ste u Siciliji, a moram da pozovem Putina da baci ono što je hteo - dodao je Janjuš.

- Krakati da si ikada bio u Italiji po nekim mestima, znao bi da u Italiji postoji pravilo kako se večera, nego reci što si izmanipulisao Milenu - dodala je Nela.

- Milena srećo, reci da li sam te ja manipulisao - upitao je Janjuš.

- Odgovori ženi - rekla je Milena.

- Milena je jedna inteligentna žena, jeste pogrešila, ali je pokazala ko je, a on je sve radio da je ponizi, Janjuše ti si polu čovek polu hendikep, ti si smrdibuba, ležao si tamo sa onom tvojom Vanjom devojkom, grmite kao par, ispada da si ti operisao du*e a ne ona, juri za tobom kao Fifi - rekla je gledateljka.

- Gospođo, nasmejali ste me - dodao je Janjuš.

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Autor: N.B.