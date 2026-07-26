Kako će Tanju u oči da pogleda?! Janjuš ubeđen da je Kačavenda odlepila za njim, Milena upalila vređalicu (VIDEO)

Milena Kačavenda je bez dlake na jeziku odgovorila Janjušu na konstataciju da je odlepila za njim!

Maša Mihailović, voditeljka emisije "Narod pita", nastavila je razgovor sa Milenom Kačavendom i Markom Janjuševićem Janjušem.

- Milena, čuveno suočavanje Janjuša i tvog sina Lazara u toj superfinalnoj noći. Kako to komentarišeš - pitala je Maša.

- Moj sin je bio onakav kakvim sam ga očekivala, ja se na njegovom mestu od blama ne bih nikada obratila mom sinu. Ti si za njegovu majku pričao da je alkoholičarka i narkomanka - rekla je Kačavenda.

- Ja odavno nisam video kulturnijeg, pametnijeg i normalnijeg od njenog sina. To nije kada ljudi kažu da neću da pohvalim, ja ono što mislim i tvrdim, ja to kažem. Bilo je neprijatno, kada bi me sada možda pitala, sigurno da jeste malo neprijatno. Imali smo neke svađe, ne može čovek da kaže da nije neprijatno, ali je momak došao, ispoštovao majku i to je za svaku pohvalu - rekao je Janjuš.

- Skupi teme s poda, raznežila sam se od njegovog bogougodnog izlaganja. Mene ne intresuje da li si ti ironičan, nikada me nećeš ućutkati. Suština priče nije ta, on je govorio meni da sam bolesnica...Kako će u oči da pogleda Tanju?! Na to moram da se vratim. Svi su kul, ali sam ja alkoholičarka, narkomanka i žena na poziv. Ti si rekao da nemaš pojma odakle meni deca koja su normalna, da sam ja za ludnicu, da ja nemam prijatelje. Govorio je za onog majmuna Igora i za Tanju, to možete da pročitate šta je ovo smeće rošavo govorilo o mojim prijateljima sa kojima je sedeo - rekla je Kačavenda.

- Vi ste toliko bolesni, ti si za ludnicu, ti kao ti. Jesi, dr*girala si se - rekao je Janjuš.

- E ovako, pošto ovo ponavlja, hoću da mi se izvadi krv i da se uradi test. Da li sam luda - rekla je Kačavenda.

- Koliko si bolesna oko moje, voliš da povučeš - rekao je Janjuš.

- Ja sam njega znala tri godine, bila sam otvorena i iskrena, on je bio taj koji je hteo da me zgazi, degradira i da se osveti. On je lepo rekao, za sedmicu i sve što je prošao. Ja se sećam njegovog povratka, sećam se da mu nikada nisam uvredila na onu temu...On Anđela ne može očima da vidi, pa šta je sada, neće Asmin da vređa, nema Luke na adresi?! E, pa, neće da može. Dođe onda ovo go*no rošavo, koje ima ćerku napolju, pa mi se*e po glavi mesecima - rekla je Kačavenda.

- Moram odgovoriti na sve ovo što je Milka rekla. Ona ovako ne misli, ova žena bi se sa mnom pomirila sada, ona je u mene zaljubljena bolesno, i dalje me voli. Sada da dođe do situacije da se sretnemo na plaži, ona bi bila sa mnom, jer je ona govorila da joj se nikada ništa tako nije desilo - rekao je Janjuš.

- Ja sam bila zaljubljena u tebe, nekako su se razvijale emocije. Nisam ti nikada u životu rekla da te volim, ali jesi ti meni. Nikada zbog tvoje ćerke ne bih pokazala neke poruke, da te ne blamiram - rekla je Kačavenda.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić